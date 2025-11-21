Naši Portali
IZBOR ZA MISS UNIVERSE

ANKETA Je li naša Laura trebala proći barem u top 12?

Laura Gnjatović
VL
Autor
Vecernji.hr
21.11.2025.
u 05:31

Titulu Miss Universe odnijela je predstavnica Meksika Fatima Bosch, a Laura Gnjatović uspjela se plasirati u top 30, no dalje nije prošla

Laura Gnjatović predstavljala je Hrvatsku na 74. izboru za Miss Universe koji se održao u Tajlandu. Naša predstavnica uspjela je od 120 djevojaka ući u top 30, no dalje se nije plasirala.

Titulu Miss Universe odnijela je predstavnica Meksika Fatima Bosch dok je prva pratila bila Miss Tajlanda, druga pratilja je Venezuela, treća pratilja je predstavnica Filipina, a četvrta Obala Bjelokosti.

Pozornost je naša predstavnica privukla svojom visinom, zaraznim osmijehom i dugom, smeđom kosom, a titulu najljepše Hrvatice odnijela je u travnju u Zagrebu. Ova 23-godišnja ljepotica trenutačno živi u Dubrovniku gdje studira sestrinstvo. Govori tri jezika: engleski, talijanski i španjolski, a znanje ovog posljednjeg pokazala je i dok je davala intervju na tečnom španjolskom čime je osvojila još simpatija strane publike.

Ključne riječi
Miss Universe Laura Gnjatović

