Anegdota Anje Alavanje iz New Yorka: Pouka priče je da po bijelom svijetu ne ogovarate na hrvatskom

Televizijska voditeljica Ana Alavanja Viljevac sa suprugom Vedranom Viljevcem prve dane 2023. godine provodi u istraživanju New Yorka. Posjetili su popularne destinacije u ovom gradu, a kako to često radi Anja je opisala na Instagramu brojne anegdote koje je doživjela.

- Jedan od mnogobrojnih rooftopova…Ulazimo moj muž i ja u zgradu gdje je klub. Na ulazu redar, tamnoputi Amerikanac, koji me zaustavi, poželi dobrodošlicu i kaže mi da zna tko sam, da me gledao na tv-u. Uvjerena da blefira, nasmijem se i nastavim dalje. Kaže on; “Wait, I’tell you your name, you are Angie Alavangie.” Kasnije sam povezala da je jedna od cura koje su bile maloprije pored njega vjerojatno “naša”, i da me prepoznala…Uglavnom, pouka priče, i po bijelom svijetu pazite što radite, budite časni i dostojanstveni. Ne ogovarajte na hrvatskom, i pazite s kim se smucate. Druga pouka; malo nas je, al nas ima. Treća, nisam globalno poznata - uz brojne emotikone nasmijanih lica je objavila na Instagramu. Pohvalila se i kako je na Broadwayu srela poznatog glumca Jessea Tylera Fergusona iz popularne humoristične serije "Moderna obitelj".

- Heeej, taksi. Malo noćne vibre iz New Yorka. Na Broadwayu smo gledali laganini musical "Almost Famous", s puno dobre energije, odlične produkcije i genijalnih songova iz 70-ih. Nakon izlaska iz kazališta smo čuli vrisak ispred obližnjeg kazališta. A kad ono…zvijezda Moderne obitelji. Eto, to je NYC - opisala je Anja. Napisala je i što im je uglavnom na meniju u New Yorku.

- Prosjek nam je 17 km dnevno. U strahu od pothranjenosti degustiramo njujorške pizze, hamburgere, hot dogove…Bar znam što se kuha prvi dan nakon puta; čušpajz - rekla je.

