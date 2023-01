Slavna glumica koja je otkrila da je trudna u 49. godini pokazala poveći trbuh na Zlatnim globusima

Iza nas je svečana dodjela jubilarnih 80. Zlatnih globusa na kojoj su i ove godine uživala brojna poznata lica. Veliko oduševljenje svojom pojavom izazvala je trudna glumica Hilary Swank (48) koja se na dodjeli pojavila sa suprugom Philipom Schneiderom. Hilary se pojavila u dugoj Pradinoj smaragdno zelenoj haljini s crnim mašnama na ramenima koja je isticala već poveći trudnički trbuh. - Osjećam se odlično, hvala na pitanju - kazala je glumica okupljenim novinarima.

Dvostruka Oskarovka početkom listopada prošle godine otkrila je da u 49. godini čeka blizance sa suprugom, a detalje o trudnoći rekla je za Extru. - Moji su mi prijatelji rekli da kada čekaš blizance to poduplava hormone, poduplava mučnine, podupla se sve - rekla je Swank tada i dodala kako je s trudnoćom i udajom čekala dok ne upozna onog pravog.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Imala sam karijeru i nisam imala pravu vezu sve do ... prije četiri godine, i svi elementi su se trebali spojiti i biti ispravni. To je nešto o čemu sam razmišljala još kao mlada djevojka. To mi je bilo na umu, tako da je lijepo biti ovdje i samo biti trudna, kazala je glumica koja se može pohvaliti s dva Oscara za glavnu žensku ulogu - 2000. godine za "Dečki nikad ne plaču" i 2005. za "Djevojku od milijun dolara".

Blizanci bi se trebali roditi u 16. travnja, baš na rođendan njezinog pokojnog oca Stephena, koji je preminuo u listopadu 2021. godine. - Predivno je, sve se posložilo, i moj otac, bio je jedan od mojih najdražih ljudi, to je poput odavanja počasti njegovom životu, time što će se roditi na njegov rođendan. Bio bi sretan i vrlo uzbuđen zbog mene. On je htio da imam sve što želim u životu i znam da bi on bio sretan zbog toga što sam ja jako sretna - kazala je Swank.

