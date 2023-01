Matko Jelavić zatražio da 2Cellos prestane izvoditi njegov hit, Hauser mu odgovorio vulgarnom porukom

Splitskog glazbenika Matka Jelavića mnogi pamte po pjesmi 'Majko stara' kojom je debitirao na Splitskom festivalu 1988. godine te mu je ta pjesma trajno obilježila karijeru. Pjesma je postala prepoznatljiva, a zbog toga su je na svojim turnejama često izvodili i 2Cellos, poznati violončelistički duo kojeg čine Luka Šulić i Stjepan Hauser.

Poznati dvojac obradio je pjesmu na svoj način te je izvodio u svom aranžmanu, a time nije bio zadovoljan Jelavić. Glazbenik je dvojcu uputio i zamolbu da više ne izvode ovu skladbu, a o tome je pričao za Slobodnu Dalmaciju.

Kako kaže Jelavić, 2Cellos je 'Majko stara' izveo više od 20 puta te su je uvijek interpretirali na isti način.

- Koriste taj moj hit jer dobro znaju da je jedna od najboljih hrvatskih pjesama svih vremena. Međutim, to kako oni rade je blago rečeno katastrofa. Pa pogledajte i poslušajte tu snimku, na što vam to nalikuje. Strane hitove obrade bez greške, a ‘Majko stara‘ doslovno izmasakriraju! Osim toga, nikad me nisu tražili dozvolu za izvedbu, niti sam dobio prihod od tih silnih izvođenja po svijetu, ali to je sad manji problem. Ako još samo jednom izvedu ‘Majko stara‘, ovim putem čvrsto tvrdim da ću ih zbog toga tužiti – kazao je Jelavić te dodao da je Stjepanu Hauseru čak dva puta uputio molbu da dvojac prestane izvoditi njegov hit.

„Živio mi Hauser, molim te nemojte više ovako jadno izvoditi moju pjesmu. Ili je napravite kako treba ili je nemojte više svirati“, stoji u poruci koju je poslao Matko Stjepanu, a on je pokazao Slobodnoj Dalmaciji. Kako piše ovaj portal, Hauser je potom odgovorio vulgarnom porukom, a nakon toga je Jelavić shvatio i da je Stjepan blokirao njegov broj te tako onemogućio daljnju komunikaciju.

Nakon ovog događaja, poznati dvojac nastupio je u Perthu u Australiji te nije izveo pjesmu 'Majko stara'.

Dodajmo da Hauser i Šulić trenutno ne nastupaju kao 2Cellos nego se svaki posvetio svojoj individualnoj karijeri, a jesenas su održali oproštajnu turneju.

