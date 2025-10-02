Ana Širić nakon nezaboravne suradnje s Urbanom objavljuje obradu klasika Plavog orkestra

Nakon što je svojim glasom osvojila publiku u showu The Voice Hrvatska i uz svog mentora Damira Urbana objavila emotivni singl prvijenac „Kažu svi da izmišljam“, mlada pjevačica Ana Širić sada nastavlja svoju glazbenu priču. Pred publikom je Anin novi singl, koji ujedno nosi i veliku odgovornost – jer riječ je o pjesmi čiji je autor legendarni Saša Lošić Loša, frontmen kultnog Plavog orkestra. Originalna verzija pjesme objavljena je 90-ih, no sada, u Aninoj izvedbi i s novim aranžmanom koji potpisuje Damir Urban, dobiva novo ruho, novu emociju i sasvim drugačiji zvuk. Rezultat je glazbeno djelo koje već na prvo slušanje dira i osvaja – i koje će nesumnjivo pronaći put do srca publike.

Nakon The Voicea, Urban i Ana nisu prekinuli suradnju. Upravo suprotno, njihova povezanost i međusobno povjerenje još je jače, što potvrđuje i ovaj novi projekt. Ana se s Urbanom družila i u studiju, gdje je on, oblikujući aranžman i usmjeravajući je, pomogao da kroz pjesmu pokaže sve ono što publika već prepoznaje: njezin snažan, emotivan i iskren vokal. “Anin glas ima onu rijetku snagu da istovremeno prenosi i krhkost i čvrstinu, intimu i univerzalnost. Baš zato ova pjesma, koja već nosi svoj povijesni značaj, u njezinoj izvedbi postaje nova i osobna,” rekao je Urban. Ana je imala čast i sreću da se Saši Lošiću svidjelo kako je ona pjesmu otpjevala i kakav je pristup pjesmi Urban odabrao za pjesmu. Time je Ana ušla u rijetko društvo mladih glazbenika koji se mogu pohvaliti suradnjom s legendama domaće scene – i to na samom početku karijere.

Tijekom The Voicea Ana je zadobila veliku podršku gledatelja, a njezine izvedbe sakupljaju stotine tisuća pregleda na YouTubeu. Osim vokalne snage, publika je u njoj prepoznala iskrenost i emociju koju glas nove generacije unosi u svaku pjesmu. Spot za pjesmu sniman je u Puli, u režiji Medvid produkcije, a nesvakidašnja scena sjajno opisuje emociju pjesme. Ovaj novi singl potvrđuje da je Ana Širić tu da ostane, s glazbom koja joj savršeno odgovara i u kojoj se prirodno osjeća. Sama ističe da joj pjesma dolazi u pravo vrijeme: “Velika je čast i odgovornost otpjevati pjesmu koju je napisao Saša Lošić, a koja je već imala svoj život u izvedbi Plavog orkestra. Zahvalna sam na povjerenju i na tome što su svi vjerovali u mene. Nadam se da će publika osjetiti koliko mi ova pjesma znači i da će im se svidjeti.”, najavila je Ana objavu pjesme. Nakon emotivnog i toplog dueta s Urbanom, s kojim je već pokazala da se snalazi među najjačim vokalima scene, Ana ovim singlom otvara novo poglavlje svoje karijere. Uz snažnu podršku mentora i velike glazbene uzore, Ana se pozicionira kao jedna od perspektivnijih mladih pjevačica u regiji.