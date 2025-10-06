Ana Širić iz 'The Voice' obradila je poznati hit: Saši Lošiću Loši svidjela se obrada i jako sam zahvalna na prilici

Nakon što je svojim glasom osvojila publiku u showu The Voice Hrvatska i uz mentora Damira Urbana objavila svoj prvi singl "Kažu svi da izmišljam", mlada pjevačica Ana Širić predstavila je novi glazbeni projekt. Riječ je o obradi pjesme "Samo ponekad na tvoj rođendan " čiji je autor Saša Lošić Loša, frontmen kultnog sastava Plavi orkestar. Originalna verzija objavljena je 1990-ih, no u Aninoj izvedbi i s novim aranžmanom, koji potpisuje Damir Urban, pjesma je dobila suvremeni zvuk i novu interpretaciju. Kako navode suradnici, nova verzija donosi "drugačiju emociju i svjež, moderniji pristup", a kombinacija Lošine autorske prepoznatljivosti i Anina izražajnog vokala rezultirala je izvedbom koja se već na prvo slušanje izdvaja po snazi i iskrenosti.

Suradnja između Ane Širić i Damira Urbana započela je tijekom The Voicea i nastavila se i nakon završetka showa. Urban je, osim što je radio na aranžmanu, mentorirao Anu i u studijskom procesu te joj pomogao da pjesmom istakne svoje najjače adute – emotivnost, interpretativnu zrelost i prepoznatljiv vokalni izričaj. Njihov duet "Kažu svi da izmišljaš" publika je odlično prihvatila te na YouTubeu ova pjesma ima gotovo pola milijuna pregleda, a nema sumnje kako će i obrada hita Plavog orkestra imati sličan put, na što upućuju komentari ispod videa ove pjesme na YouTubeu. "Još jedan jedinstveni izričaj spleta emocija, slobodno se može brendirati i kao 'Anin sevdah'! Odlično, Ana, samo naprijed! Vjerujem da je Loša ponosan na ovu izvedbu, bravo! Svaka čast, Ana, svaka čast, Urban", samo su neki od komplimenata koje je Ana dobila za ovu izvedbu. O ovoj pjesmi, njezinu glazbenom putu te planovima razgovarali smo s Anom.

Što vam znači klasik Plavog orkestra, koji je dobio novo ruho u aranžmanu i produkciji Damira Urbana?

Pjesma je predivna, original mi se jako svidio, a s Damirovim idejama pjesma je dobila drugačiju emociju. Dok je pjevam, imam osjećaj kao da je pisana za mene. Ovu smo pjesmu odabrali jer je lijepa i htjeli smo je oživiti.

Kako je Saša Lošić Loša komentirao vašu verziju hita njegova benda?

Mogu samo reći da mu se svidjela i jako sam zahvalna na prilici i povjerenju da obradim njegovu pjesmu.

Kakav ste osjećaj imali kada ste prvi put čuli pjesmu "Kažu svi da izmišljaš"?

Kada sam prvi put čula pjesmu "Kažu svi da izmišljam", bila sam zbilja iznenađena jer ta pjesma kao da je napisana za mene, osjetila sam odmah tekst i emociju i vrlo lako su te riječi postale prirodne za mene.

Vaš mentor iz showa i dalje je uz vas i prati vaš rad, je li ta suradnja prerasla u prijateljstvo?

Da, Damir i ja smo prije svega prijatelji. Mogu mu samo zahvaliti što je odvojio vrijeme za moj glazbeni svijet, a i da nije, iznimno sam zahvalna na brojnim savjetima koje mi je dao i njima mij je promijenio pogled na glazbu i svijet.

Tijekom The Voicea studirali ste i radili kao medicinska sestra, ali poslije ste dali otkaz. Što je prevagnulo toj odluci i je li bila teška?

Sve su odluke u životu teške, pa je takva bila i moja o promjeni radnog mjesta. Jednostavno dođe vrijeme za određene odluke i promjenu radne okoline.

Odrasli ste u velikoj obitelji uz tri sestre i brata, je li se kod kuće uvijek pjevalo ili ste vi iznimka?

Nisam iznimka u obitelji. Svi imaju sluha, ali ženski dio obitelji oduvijek je bio u crkvenim zborovima i folkloru.

Kako su roditelji reagirali na odluku da napuštate posao i fokus stavljate na glazbu?

Roditelji podupiru moje odluke. Ipak imam dovoljno godina da oni znaju što činim, a na kraju krajeva, ni jedna odluka nije konačna.

Kakva vas je glazba koju ste slušali u djetinjstvu i mladosti oblikovala, čije ste albume beskonačno preslušavali?

U ranoj mladosti, osim duhovnih pjesama, kod nas se slušalanarodna glazba starih glazbenika, no kada sam samostalno počela istraživati glazbene žanrove, odmah sam se zaljubila u Ellu Fitzgerald i mnogobrojne jazz i blues zvijezde. No nisam ostala samo na jazzu, volim previše žanrova i izvođača. Albume The Beatlesa, Coldplaya, Bob Dylana, Tom Waitsa i dalje svaki put slušam kao prvi put.

Planirate li uskoro publiku počastiti nekom novom pjesmom, kakvi su vaši planovi?

Planiram raditi i truditi se. Kao u životu, tako u glazbi, korak po korak. Još se ne vidim na domaćoj glazbenoj sceni, a u budućnosti se nadam da će nastati novi val hrvatske glazbe u kojem ćemo svi uživati.