Ana Brnabić otkrila čime ju je posramio sin Igor (3): 'Otišla sam na Google i stvarno je to bilo to'

Srpska premijerka Ana Brnabić (46) gostovala je jučer kod Ognjena Amidžića u emisiji AmiG show na srpskoj Pink televiziji. Brnabić je bila poprilično ležerna i opuštena, a tijekom gostovanja govorila je o privatnom životu, partnerici Milici Đuričić, ali i o odgoju njihova sina Igora. Otkrila je da uskoro trogodišnji Igor voli klasičnu glazbu, jahanje i životinje. Ispričala je i jednu anegdotu kojom ju je nedavno maleni oduševio.

"Neku večer došla sam poslije svih sastanaka kući. Kako samo navečer smije gledati crtane filmove, gledali smo njegov omiljeni crtić Veseli zečići, stalno ga gledamo. Ima jedna epizoda u kojoj se oni nešto igraju i jedan mali ostalima smeta s nekom trubom. Meni je to sve u što se puše truba, a on se okrenuo i rekao: 'To je rog.' Otišla sam na Google i stvarno je bio rog. Rekla sam mu da je pametan, a on se okrenuo prema meni i rekao: 'Kako si zamijenila trubu s rogom?'" ispričala je Milica.

Foto: Pink TV

Na pitanje voditelja je li stroga u odgoju djeteta, odgovorila je: "Nisam ja, Milica je. Ja nisam stroga, ali dobro je da netko drži disciplinu."

Progovorila je i o odnosu s majkom i bratom. – U odličnim sam odnosima s bratom, stvarno. Između nas je razlika samo 15 mjeseci, oduvijek smo bliski – istaknula je Brnabić koja je tijekom emisije pokazala i neke stare fotografije.

U emisiji je gostovala i naša pjevačica Martina Vrbos koja već dugo živi s obitelji u Beogradu, a iako je tijekom emisije pokušala premijerku nagovoriti da zapjeva, to joj ipak nije pošlo za rukom.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran u kategoriji Radijska osoba godine za Večernjakovu ružu