Ivana Paradžiković bez pardona odgovorila otkud joj novac nakon Nove TV: 'Izabrala sam svoj put'

Bivša istraživačka novinarka i voditeljica emisije "Provjereno", Ivana Paradžiković, u posljednje vrijeme na društvenim mrežama često dijeli prizore sa svojih brojnih putovanja i pustolovina, a sada je u najnovijoj objavi na Instagramu priznala kako joj danas život izgleda znatno drugačije u odnosu na period rada na televiziji. Paradžiković je odlučila odgovoriti na pitanje koje joj ljudi najviše postavljaju:

- Najčešće me ljudi pitaju: Nakon telke, što ti sad radiš? Pa…kako da vam kažem, ja sad živim. U svijetu koji nam govori da radimo više, zarađujemo više i skupljamo stvari kao dokaz uspjeha…ipak se može drugačije! Svatko bira svoj put. Moj je sada na cesti. U pokretu. Ne znam gdje ću taj dan zaspati i gdje ću se ujutro probuditi. U šatoru na planini ili u kombiju u pustinji. To je moj izbor. I znaj, za čist obraz si odgovoran sam... - obratila se Ivana mnogobrojnim pratiteljima, koji su joj zatim krenuli postavljati popratna pitanja, a jednog je zanimala njezina financijska pozadina.

- Iskreno me zanima, bez ikakve zločestoće ni ironije - kad kažeš 'sad živim' i opisuješ život na cesti, u pokretu, u šatoru, kombiju i prirodi, tko i što sve realno stoji iza toga? Postoje li sponzori, suradnje, ušteđevina, povremeni poslovi ili nešto peto? Pitam zato što ovakve objave mnogima zvuče kao san, a većina ljudi si takav način života može priuštiti samo vikendom ili godišnjim odmorom. Bilo bi baš zanimljivo čuti i tu drugu, stvarnu stranu priče - glasi njegovo pitanje, na koje je bivša novinarka odgovorila i pritom otkrila svoje zanimanje:

- Ja sam storyteller, to je moje zanimanje. Pričam priče. Kao recimo upravo ova koju gledate. Samo sam promijenila medij na kojem radim, više nije televizija nego social media. Danas je mnogo lakše pokrenuti biznis, bitna je ideja, talent, ali i mnogo rada! Nadam se da vam je sada jasnije - objasnila je Paradžiković, a pratitelja je zanimalo koliko su joj u cijeloj priči pomogli novinasko iskustvo i kontakti stvoreni na televiziji.

- Ipak nije ista startna pozicija kao kod većine ljudi - konstatirao je, a zatim je uslijedio odgovor: - Moja startna pozicija je bila volontirajući na TV-u s 19 godina. Od tud krećemo - poručila je bivša voditeljica "Provjerenog" koja danas ima firmu i radi kao freelancerica.

- Poruka je više namijenjena ljudima srednjih godina kao pokazatelj da se može izaći iz sistema, a ne klincima da preko noći mogu ostvariti takav luksuz koji ja sada imam - dodatno je obrazložila motivaciju iza ove objave Ivana Paradžiković.