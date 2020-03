Alen je Lidiju potpuno izbacio iz takta pričama o svojim bivšim djevojkama

U večerašnjoj epizodi „Braka na prvu“ gledatelji će pratiti razvoj odnosa šest parova koji su na medenome mjesecu. Čini se kako su svi dečki puno više zagrijani za odnos nego djevojke. Marinko i Valentina ići će na rafting poslije čega će obaviti iskreni razgovor kad će ona priznati da ga gleda samo kao prijatelja. No, on smatra da to nije točno. S druge strane, Luka je pomalo razočaran odnosom s Nadijom pa će je pitati sjedi li na dva stolca.

Kod Lidije i Alena i dalje sve prolazi u velikoj napetosti, a njegovi će odgovori nju u potpunosti izbaciti iz takta, naročito kad krene pričati o svojim bivšim vezama. S druge strane, obje Gordane uživaju u odnosima sa svojim partnerima - Dejanom i Milanom. No koliko dugo? Odgovore će gledatelji doznati u 20 sati na RTL-u u novoj epizodi showa „Brak na prvu!“

