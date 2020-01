Alen iz ŽNV progovorio: 'Ima kandidata za nabiti nogom u guz*cu'

Moja noga. Moja noga ne diže utege, niti koristi sprave. Ona diže mene, a ponekad i samu sebe. Moja noga je nekoć bila veeelika. Ona niti sada nije mala ali je postala zrela i mudra. Moja noga šprinta po stepenicama i radi puno čučnjeva. Žao mi je što je nekoć bila jadna dok je nosila veliki teret. Sada više nije jadna. Svoju ljubav mi je pokazala tako da je izdržala sve napore. Ja sam joj neizmjerno zahvalan. Ona je u procesu stasala u ubojito oružje. Ne znam želim li upoznati taj dio njene osobnosti. Znam samo kada bi se odlučila nabiti nekoga u guzicu (a ima kandidata za to) , taj se ne bi dobro proveo. Nemojte se šaliti sa mojom voljenom nožicom. Ovo je moja noga.😂💯💪🙏 #nothingisimpossible #fitnesstransformation #obesetobeast

A post shared by Alen Abramović🏆 (@alen.a.c.o.abramovich) on Jan 22, 2020 at 9:11am PST