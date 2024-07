Albina pjeva u crkvenom zboru i nezadovoljna je karijerom nakon Eurovizije: 'Nemam ljetnih koncerata'

Pedro Pascal

Američko-čileanska zvijezda uzbudljive biografije u "Gladijatoru"

Prvu pravu priliku dobio je ulaskom u ekipu serije "Igra prijestolja", i u "Narcos" je ušao kao rezervni igrač s klupe, a tek je na krilima serije "The Last Of Us" napokon prešao magičnu granicu što dobre glumce dijeli od globalnih zvijezda.