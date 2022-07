Adele prštala od emocija na prvom koncertu nakon pet godina

Adele je odmah na prvim stihovima svog velikog hita Hello s kojim je počela svoj prvi javni nastup od 2017. i dva koncerta na Wembleyu, pokazala veliku buru emocija vidljivo zadrhtavši i umalo zaplakavši. Svake sekunde tijekom izvedbe prve pjesme bilo je vidljivo pod kolikim je pritiskom bila uoči ovog nastupa, te je zatražila pomoć 65 tisuća duša u publici rekavši samo „pomozite mi“, što je zapravo bilo nepotrebno jer je publika zapjevala i nosila ju od prvog takta. Na ovaj koncert su došle i mnogobrojne svjetske zvijezde predvođene Tom Cruiseom koji uživa posljednjih dana u Londonu nakon što je Top Gun: Maverick zaradio više od milijardu dolara, jer je viđen i na koncertu Rolling Stonesa na istom mjestu prije nekoliko dana.

Koliko je ovo bio važan koncert za Adele pokazuje da joj je podršku davala i njezina najuža obitelj, sin Angelo koji sada ima 10 godina te majka kojoj je posvetila i pjesmu "Hold on" s posljednjeg albuma „30“ kojeg je izdala lani te njezin dečko Rich Paul za kojeg je rekla da „negdje pijan sada skače na njene pjesme“. Nakon što je otpjevala prve tri pjesme poslije se sve pretvorilo u veliku dvosatnu zabavu koju je publika provela u ekstazi pjevajući svaku pjesmu od početka do kraja. Publika iz cijelog svijeta kao i autor ovih redaka pohrlili su na ovaj koncert jer Adele posljednjih godina zbilja rijetko nastupa i uvijek je taj oblak iznad glava koji podsjeća na The Beatlese koji su u trenucima najveće slave odustali od turneja i koncerata uživo. Ove godine se uz Adele i njezino (ne)nastupanje veže i skandal iz siječnja ove godine kada da je u posljednji trenutak otkazala dugoočekivani showa u Las Vegasu koji je trebao trajati 12 tjedana, kada je kao razlog navela to što zbog pandemije nije uspjela pripremiti show na vrijeme. Britanska pjevačica je nakon spomenutog uvoda bila vrlo pričljiva u mnogim pauzama između pjesama te je u jednom trenu ispitujuću publiku iz kojih sve zemalja su doputovali, pitala je i ima li nekoga tko je trebao biti na tim otkazanim koncertima te su se očekivano javili i ti nesretnici te im je sažalno odgovorila da se nada da će uživati na ovom showu.

Imajući u vidu otkazivanja showa u Las Vegasu i probleme koje je imala s glasom posljednjih godina nije čudo da su mnogobrojni fanovi strahovali do zadnjeg trenutka hoće li Adele održati ova prva dva koncerta nakon pet godina. Zato nisam niti ja dvojio niti trenutka kada je obznanjeno krajem prošle godine da će održati nakon dva koncerta sada u Hyde Parku, želio sam iskoristiti tu priliku da čujem uživo taj božanski glas. I na kraju Adele nije razočarala, ukazala se na pozornici točno kada se napokon prvi put u tom danu sunce probila kroz neizbježne britanske oblake i zasjalo točno prema pozornici i Adele, a glas joj je bio uživo onakav kakav smo se i nadali da će biti. Bilo bi tragično da smo propustili Arethu Franklin ili Dianu Ross naših dana. Da i samu Adele brine njezin glas bilo je očito jer je često u pauzama pjesama ispijala topli napitak iz šalice i tako održavala glasnice u formi tijekom cijelog nastupa, a i na objavama s proba uoči ovog nastupa bilo je vidljivo da uz sebe uvijek ima bocu vode i topli napitak. Njezin glas i pjesme su takve da zapravo ništa ne treba osim pratnje klavira za vrhunski doživljaj i meni je očekivao bio najbolji taj dio kada je uz klavir izvela redom Easy on me, All I ask, obradu Bob Dylana Make you feel my love te za kraj tog dijela moćnu Someone like you.

Foto: Dario Markas

U takvim izvedbama osjetimo svu snagu njenih stihova i njezinog glasa, ali bitno je reći i da ima fantastičan prateći bend i da slučajni čitatelji ovog teksta ne bi slučajno pomislili da su koncerti Adele jedna velika žalopojka, o, ne! Na koncertu Adele se itekako pleše, pjeva i slavi! Pitajte samo mladića koji je nekoliko metara od mene gol do pasa pjevao iz petnih žila baš svaku pjesmu i skakao kao da je na koncertu u najmanju ruku Red Hot Chilli Peppersa. Doduše po emocijama koje je ispoljavao i po identičnim takvim slikama podsjetilo nas je to i na koncerte Miše Kovača. Mnogi možda to ne mogu zamisliti, ali da, na koncertu Adele ima i konfeta koji lete na sve strane, vatrometa i vatrenih stupova. S novog albuma ova 34-godišnja pjevačica sa milijunima prodanih albuma otpjevala je pet pjesama sa posljednjeg dok su sve ostalo bili njezini najveći hitovi.

Ne znam je li to zbog njezine pretjerane brige da prvi koncert nakon tolike pauze prođe u najboljem redu ili posljedice tragedije na koncertu Travisa Scotta kada je u studenom prošle godine na njegovom koncertu u Houstonu poginulo 10 ljudi, Adele je nekoliko puta prekidala nastup i upozoravala osiguranje gdje točno i kome treba pružiti pomoć. Pjesmu Skyfall iz istoimenog filma iz serijala o James Bondu je prekinula usred izvođenja upravo radi takvog pružanja pomoći nekome u publici. Srećom to nije bio naprasni kraj koncerta, pjesma se nastavila i Adele je održala veliki povratnički koncert za pamćenje. Nadamo se da će svjetska publika imati još mnogobrojne prilike za ovakvo glazbeno iskustvo.