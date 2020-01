Adele pokazala novu figuru i iznenadila fanove: 'Je li to stvarno ona?'

Britanska pjevačka zvijezda Adele trenutačno pauzira s karijerom, a nakon što se lani razvela od Simona Koncekog otišla je na rigoroznu dijetu i smrašvjela 20 kilograma.

Izgubila je dosta kilograma i teško je povjerovati da je to slavna pjevačica

Pjevačicu su ovih dana fotografi snimili kako uživa na karipskom otoku Anguilla u društvu još jedne velike zvijezde, kolege Harryja Stylesa, pa su neki počeli sumnjati da među njima ima i nešto više od prijateljstva.

Adele & Harry Styles were spotted together in Anguilla, Caribe yesterday. 🏝 pic.twitter.com/SbjKCI6W0J