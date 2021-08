ABBA priprema iznenađenje za obožavatelje: "Okupili smo se u studiju, uspomene su odmah navrle"

Obožavatelji švedske grupe ABBA više od 40 godina čekaju novu glazbu, a čini se da će uskoro doći na svoje. Naime, pobjednici Eurosonga iz 1974. objavili su u četvrtak ujutro novost, stranicu ABBA Voyage koja je povezana sa stranicama na društvenim mrežama, a u kratkoj objavi pozvali su obožavatelje da im se pridruže 2. rujna.

Članovi grupe, Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74) i Anni-Frid Lyngstad (75) na društvenim mrežama podijelili su isječak hita iz 1983. "You Owe me One" uz novosti o projektu ABBA Voyage, naslovni plakat projekta koji prikazuje pomrčinu Mjeseca.

Novi projekt ABBA Voyage započeo je spekulacijom da će ABBA 2. rujna održati digitalni koncert koji je grupa obožavateljima obećala još 2016. te da će nakon gotovo 40 godina objaviti nove pjesme. Iako je projekt dugo odgađan, Björn Ulvaeus najavio je za britanske medije da će se digitalna turneja ipak održati 2022. te da je s Bennyjem Anderssonom napisao nekoliko pjesama koje će biti objavljene na jesen.

- Ne smijem otkriti previše. Mogu samo reći da je bilo odlično vratiti se u studio, ali i pomalo neobično. Okupili smo se u studiju i uspomene su odmah navrle - rekao je Björn.

