Špiljak je bio bijesan na Šuvara jer je hrvatsku partiju uvukao u sukob sa Srbijom

'Bijela knjiga' naziv je za internu analizu Saveza komunista Hrvatske iz ožujka 1984., u kojoj su iz javnog prostora (tisak, knjige, članci, nastupi) prikupljene pojave i istupi od 1982. do 1984. koji su bili u suprotnosti sa slikom stvarnosti koju je konstruirao komunistički režim u Jugoslaviji. Na temu Bijele knjige u Časopisu za suvremenu povijest Hrvatskog instituta za povijest Davor Marijan objavio je zanimljiv znanstveni članak pod naslovom Cvijeće zla – Bijela knjiga Saveza komunista Hrvatske. Tekst je nastao u sklopu projekta „Rat, žrtve, nasilje i granice slobode u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća “ koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

No kako je tekla geneza stvaranja Bijele knjige?

Nakon smrti diktatora Tita, Jugoslavija je ostala bez osobe koja je imala politički autoritet. Unutar monolitne Partije, Saveza komunista Jugoslavije, počeli su tinjati sukobi. Srbija je bila nezadovoljna Ustavom iz 1974., postojanjem autonomnih oblasti, a u kreiranju javnog mnijenja mediji su počeli igrati važnu ulogu, osobito srpski nakon nemira Albanaca na Kosovu 1981. No mediji su i Titovu ulogu i interpretaciju prošlosti doveli u pitanje. Kulturnjaci iz Srbije sve su češće kritizirali režim, komuniste i njihov monopol na istinu, što je za Partiju bila „kulturna kontrarevolucija“.

Na Petoj sjednici CK SKJ 28. veljače 1983. i Šestoj sjednici CK SKJ održanoj 14. ožujka 1983. sve su organizirane socijalističke snage pozvane na borbu protiv „kontrarevolucije“. Na temelju zaključaka savezne Partije, komunisti u Hrvatskoj „čistili“su javni prostor, a u tome se isticao Stipe Šuvar koji je 1982. preuzeo „ideološki sektor“ u CK SKH. U njegovu mandatu „primiren“ je tjednik Danas, održana lekcija tumačima Drugog svjetskog rata koji su doveli u pitanje partijsku istinu te se obračunalo s prvom knjigom Hrvatskog biografskog leksikona.

Naime, rigidni hrvatski komunisti, predvođeni Stipom Šuvarom, Goranom Babićem, Perom Kvesićem i družinom, stali su na čelo kolone čiji je cilj bio očuvanje režima i Jugoslavije.

No problemi su bili u Srbiji u kojoj se sve češće kvarila idilična slika jugoslavenske sadašnjosti. Celestin Sardelić i Stipe Šuvar smatrali su da su kriteriji ideološke borbe u Srbiji niži nego u Hrvatskoj. Dokaz za to bila je interna analiza u kojoj su bile sadržane antirežimske pojave u javnom prostoru od 1982. do 1984. Imala je potporu Josipa Vrhovca, predsjednika Partije u Hrvatskoj, čiji je stav bio „da tog agresivnog i drskog neprijatelja ponovno vratimo u mišje rupe“. Analiza je bila rezultat bukvalne provedbe zaključaka CK SKJ u Hrvatskoj. U srbijanskom političkom vrhu bili su znatno blaži s takvim pojavama, njima su kritičari komunizma služili i za druge ciljeve – promjenu političkoga sustava, odnosno redefiniranje jugoslavenskoga federalizma.

Srbija kvarila idiličnu sliku

Centar CK SKH za informiranje i propagandu završio je analizu 21. ožujka 1984., a naslov je glasio „O nekim idejnim i političkim tendencijama u umjetničkom stvaralaštvu, književnoj, kazališnoj i filmskoj kritici, te o javnim istupima jednog broja kulturnih stvaralaca u kojima su sadržane politički neprihvatljive poruke”. Na 237 stranica nabrojen je niz primjera politički neprihvatljivih istupa i poruka koje su nakon smrti Tita plasirane u javnost. Pojedini „stihovi, stavovi i rečenice” koji su smatrani opasnima u materijalu su bili podcrtani i posebno naglašeni. Većina autora spomenutih u Analizi bila je iz Srbije, odnosno Beograda. Iz Hrvatske je bilo tek nekoliko autora s kojim su se Šuvar i njegovi „komandosi“ htjeli obračunati, književnik Stjepan Čuić, povjesničar književnosti Stanko Lasić, publicist i polemičar Igor Mandić i književnik i publicist Predrag Matvejević.

U Analizi je posebna pozornost bila usredotočena na sedam tema o kojima se, prema zaključcima autora, najviše pisalo. Na prvom je mjestu bila literatura i dramatizacija vezana za Goli otok i Informbiro, koja je eskalirala 1980. i 1981., nakon Titove smrti; potom književna djela i istupi autora koji su politički osuđivani ili su bili u zatvoru; književna djela čija se objava nastojala spriječiti ili su nakon objavljivanja „naišla na osude”; knjige i članci o Miroslavu Krleži koji su doveli u pitanje njegovo djelovanje nakon pokušaja rehabilitacije zabranjenih drama, dramatizacije, predstava i filmova „crnoga vala”; neke pjesme, priče i aforizmi s izrazitim „provokativnim političkim porukama”; istupi, napisi i intervjui pojedinaca „koji su za sebe uzeli ulogu borca za slobodu stvaralaštva i slobodu uopće u našem društvu”.

Analiza je zapravo bila uvod u Savjetovanje kulturnih stvaralaca održano 23. svibnja 1984. u Zagrebu. Na Savjetovanje u CK SKH, u zgradu Kockica, pozvane su 163 osobe, a odazvalo se njih najmanje 118, od kojih je većina bila relevantna u sferi „nadgradnje” ili u SKH.

Ne računajući organizatore, u čije su ime govorili Stipe Šuvar i njegovi ideološki jurišnici Pero Kvesić i Goran Babić, istupile su još 33 osobe. Autorizirani zapisnik objavljen je iste godine u partijskom časopisu Naše teme. Uvodnu riječ održao je Stipe Šuvar. On je prokomentirao da je Analiza „pregled onog što se piše i govori na liniji zloupotrebe stvaralaštva” i da je tražena „kao da se radi o nekom tajnom štivu”. Njegov komentar potvrđuje da se u kuloarima za Analizu već znalo. Naglasio je da „ne trebamo biti zaokupljeni samo zbivanjima u Zagrebu i u Hrvatskoj, već u čitavoj našoj zemlji, i bez kompleksa, jer sudbinski smo cjelina, i o tome svemu trebamo razgovarati”.

Uvodničar Pero Kvesić bio je vrlo jasan: „Idejna borba kao element klasne borbe, sukoba realnih interesa, u suštini uvijek teži monologu. Njen idealni cilj je ušutkivanje ‘druge strane’”. On je u svome govoru pozvao da se „protivnici promjene i napretka uklone kao organizirana snaga s povijesne pozornice.” Povukao je paralelu s „MASPOK-om”, odnosno Hrvatskim proljećem, s kojim su uspješno obračunali, nakon čega je vladalo desetogodišnje zatišje. U svom govoru zaključio je da, ako „ovu bitku dobro izvedemo”, mogu dobiti još deset godina relativnoga zatišja. Na ideološko stanje nepovoljno je utjecao odlazak istaknutih stupova društva: Tita, Edvarda Kardelja, Vladimira Bakarića i Krleže. „Ali, na sreću”, smirivao je slikovito nazočne drugove Kvesić, „naša situacija ne određuje postojanje i djelovanje idejnih protivnika. Našu situaciju u daleko većoj mjeri određujemo mi sami. Ipak smo mi – dakako, ne samo nazočni – sustvaraoci koji konstruktivno pridonosimo našoj društvenoj zbilji; mi smo karavana a idejni protivnici oni koji laju iz daljine i povremeno se pokušavaju privući da bi nas ugrizli za nogu“.

Na Savjetovanju je bilo različitih viđenja što se tiče situacije i potreba za komunističkim akcijama. Vatroslav Mimica, pročitavši Analizu (“Bijelu knjigu”), rekao je da je „materijal pred nama košara nekih ludih i otrovnih gljiva”. A onda se ostrašćen zapitao: „Kakvo je to gnojište na kojemu te gljive tako naglo izrastaju? U raspravu se uključio i redatelj Kosta Spaić i zaključio da je sadržaj Analize „politička pornografija“. Predložio je da se sve objavi u knjizi s njihovim izlaganjima. Po njegovu mišljenju, svih tih negativnih pojava ne bi bilo kada bi u Partiji bila provedena ideološka diferencijacija. Rade Peleš predložio je da se komunisti organiziraju na „razini centralnih komiteta” da se „zajednički dogovorimo za akciju, da jedan drugog branimo, da se ispomažemo i da ne dajemo gnjidama da nas jašu”. Za Antu Kesića sadržaj Analize bio je „cvijeće zla“, bez ikakvog simbolizma.

U raspravu na savjetovanju uključio se i generalni direktor RTV-a Zagreb i član CK SKH Branko Puharić, kompetentan za medijsku problematiku i nepartijski „prolom kritike” u medijima. Smatrao je da je pozadina svega u različitom pristupu federalizmu čime je potaknuta različita ideološka borba, a ne u djelovanju opozicije koje i nije bilo. On je dodao da je „najveći dio tih imena prostorno u Beogradu ili Sloveniji“.

Nema pandana u socijalizmu

„Osim našeg „izvoznog“ Igora Mandića mi tu nekih ‘naših’ imena koji su na ovoj opozicionoj agresivnoj liniji skoro da nemamo. I može se postaviti pitanje i sasvim siguran sam da će se u jugoslavenskim relacijama postaviti pitanje, kako to da mi Hrvatskoj sad pravimo Savjetovanje, imamo jedan materijal u kojem su uglavnom imena i ljudi iz drugih sredina u ovoj zemlji. Bio bi problem kad bi mi to radili zbog nepovjerenja prema Savezu komunista Srbije ili Savezu komunista Beograda. Ja mislim da je to naš angažman u ovom prvenstveno u tome da potpomognemo borbu Saveza komunista Srbije prema pojavama o kojima je riječ u ovoj knjizi”.

Bile su to ključne rečenice na koje će se CK SR Srbije „dignuti na sve četiri“. Hrvatski komunisti žele, dakle, „pomoći“ srpskim komunistima u ideološkoj borbi. Na zagrebačkom Savjetovanju došlo je do okršaja i između hrvatskih komunista.

Žarko Božić je, primjerice, prozvao neke od nazočnih na Savjetovanju, književnika Gorana Babića, filmskoga redatelja Lordana Zafranovića i neke novinare da djeluju s pozicije krajnje ljevice. Oni su, prema Božiću, svojim istupima i pisanjima „optužili na desetke naših institucija i stotine mojih i naših drugova, oni višestruko umnožavaju broj naših neprijatelja, oni guraju Partiju u sektu”. Šuvar je upozorio Božića da je svojim istupom napravio velik izgred. S time se nije složio Branko Puharić, on je smatrao da su Božićeve prozivke Babića i Zafranovića opravdane.

Na polovici Savjetovanja Šuvar je izgovorio čuvenu rečenicu koje nema u autoriziranom transkriptu “Bijele knjige”: „Molim članove Saveza komunista koje smo s toliko povjerenja pozvali u ovu dvoranu da se međusobno ne proždiru.” A na završetku je zaključio: „Zemljom, dakle, kruže jata slobodnih mislilaca i etiketiraju, denunciraju, blate ne samo pojedince koji im nisu po volji, već i Savez komunista, rukovodstva, političare, poredak, režim, a u isto vrijeme se tuže da su progonjeni i da nemaju slobodu da misle, govore i čine.”

No Savjetovanje je dobilo mnogo veći publicitet nego što su to sudionici željeli i očekivali. U negativnim osvrtima na Savjetovanje prednjačili su tjednici Danas, NIN i Intervju.

Govor Branka Puharića svi su interpretirali tako da je svrha Savjetovanja traženje načina kako pomoći Savezu komunista Srbije. Šuvaru je jako zasmetao prikaz Teodora Anđelića u beogradskom NIN-u, u kojem je Analiza nazvana „ideološkim herbarijem” i „katalogom”. U prvi su plan u tekstu istaknute riječi Branka Puharića o potpomaganju SK Srbije u borbi „prema pojavama o kojima je riječ u ovoj knjizi”. Anđelić je na kraju zaključio da je „zagrebačka analiza, iako ambiciozno napravljena, koliko se može sada proceniti, ostala bez sinteze”. Šuvar je bio jako nezadovoljan zbog novinskih kritika zagrebačkog Savjetovanja. Zasmetali su mu naslovi tipa „Zagrebačke demistifikacije” itd. što bi „trebalo naglasiti nekakav geografski smisao skupa”, a on je, jadnik, računao na podršku u cijeloj Jugoslaviji.

Odjeci Savjetovanja u inozemnom tisku, posebice u austrijskom i zapadnonjemačkom, pogodili su srž problema. Za njih je to bio napad SKH na „kritički raspoložene srpske umjetnike” i pritisak na srpsku Partiju da uguši „duhovnu atmosferu u glavnom gradu, koja je liberalnija nego u Zagrebu i Sarajevu”. Dio novinskih članaka očito je uznemirio hrvatski partijski vrh zbog sugestija da se izaziva sukob između Hrvatske i Srbije. Međutim, puno veći nemir izazvalo je krajem svibnja 1984. „Otvoreno pismo javnosti” skupine beogradskih intelektualaca koju je potpisala srpska intelektualna elita. Šuvar je poslije „autorstvo” pisma pripisao književniku i članu Srpske akademije nauka i umetnosti Matiji Bećkoviću. Otvoreno pismo Beograđana potpisao je i Rade Šerbedžija, jedini iz Hrvatske, a drugovi iz CK SKH dvojili su je li se Šerbedžija slučajno našao na popisu ili je bio namjerno uvršten. Srpski intelektualci „pokopali“ su Šuvara, a njega i njegove „jurišnike“ nazvali staljinistima. Potom su srpski intelektualci ironizirali Analizu hrvatskih komunista za koju su rekli da prema njihovu „uvidu ova ‘bela knjiga’ nema pandana u istoriji socijalizma. Ona predstavlja manifest neostaljinizma kojim se upozorava da je bauk slobode krenuo iz Beograda i kruži Jugoslavijom”.

U tom pismu Analiza Centra CK SKH za informiranje i propagandu prvi je put nazvana “Bijelom knjigom”. Time je trajno obilježena i postala je sinonim za zatiranje prava glasa političkih neistomišljenika u Jugoslaviji. Šuvara je zasmetalo što potpisnici otvorenog pisma Analizu nazivaju „tajnim dosjeom“ i „manifestom neostaljinizma“. Nakon reakcije prozvanih u Analizi (“Bijeloj knjizi”) uslijedila je reakcija srpske Partije.

U organizaciji Marksističkoga centra CK SK Srbije 1. lipnja 1984. održano je savjetovanje o proturječjima u SKJ, a na njemu je bilo „tridesetak mislećih ljudi” iz Srbije, Hrvatske i Makedonije. Član CK SK Srbije Prvoslav Ralić govorio je o nuđenju „bratske pomoći jedne republičke, odnosno pokrajinske partije drugoj”. Pitao se što znači pravljenje raznih „ideoloških herbarija”. Dodao je da se slaže s „onima koji su i na licu mesta tražili mnogo ozbiljniju idejno-političku analizu, takvu koja ne vodi proždiranju ljudi i nacionalnim deobama… Idejna borba nije pravljenje tajnih dosjea o pojedincima, a ima intencija da se tako nastavi”.

Aluzije na Šuvarovu Analizu i javno izrečeno Puharićevo mišljenje bile su očite. O Šuvarovoj Analizi raspravljalo se na sjednici Predsjedništva CK SKJ i samo je tadašnji čelnik hrvatske Partije Mika Špiljak u dogovoru s svojim pandanom iz Srbije Ivanom Stambolićem spriječio da o njoj raspravlja CK SKJ. Zbog Analize bilo je burno i na sjednici Predsjedništva CK SKH između Šuvara i Špiljka 11. lipnja 1984. godine. Špiljkova frakcija je smatrala da je Šuvarova Analiza hrvatsku Partiju uvukla u sukob sa Srbijom. Distribuciju Analize (“Bijele knjige”) Špiljak je smatrao Šuvarovom samovoljnom. Naglasio je da su novinari dobili Analizu usprkos upozorenju Josipa Vrhovca da im se ona ne dijeli i da se koristi u interne svrhe SKH. Špiljak i Vrhovec pitali su se kako je materijal koji se zbog svoje osjetljivosti nije dijelilo ni članovima CK SKH dospio do novinara. Izlazak materijala u javnost Šuvar je minorizirao komentarom da Partija nema što tajiti, za što je prozivana, jer u Analizi nema ničega što nije javno objavljeno. Šuvar je naglasio da je Beograd epicentar iz kojega se u posljednje tri ili četiri godine proziva i sumnjiči SKH, kao i ostatak Jugoslavije. Šuvar je ponovio, što nitko od nazočnih nije ni sporio, da svrha Savjetovanja nije bilo držanje lekcije susjedima, tj. „bratska pomoć”.

Uz naglašavanje Vrhovčeva upozorenja da Analiza može izazvati optužbe za „ždanovštinu”, Špiljak je naglašavao da je materijal procurio i izazvao „veliku gužvu u Jugoslaviji, veliku gužvu”, pa je u „cijeloj Jugoslaviji nastala velika dilema, i otvorena je široka rasprava o tom savjetovanju, stvorio se utisak da je to sukob Srbije i Hrvatske”.

I Stanko Stojčević čudio se što je iskusni Šuvar poslao u javnost Analizu koja se potom vješto koristila da se dezavuiraju svi napori u ideološkoj borbi. Šuvar je dramatično reagirao. Tvrdio je da je Analiza prije Savjetovanja kružila po beogradskim kuloarima, da je bila umnožena i distribuirana jer je prethodno, po običaju, poslana kao interni materijal ideološkom sektoru CK SKJ i ideološkim sektorima centralnih i pokrajinskih komiteta. Reagirajući na kritike, Šuvar se hvalio da ideološki sektor CK SKH predvodi ideološku borbu u SKJ i da ga se zbog toga stalno proziva te naglasio da osobno smatra da to kako se ponaša politički vrh Srbije i Beograda „u zadnje tri, četiri godine, od smrti Tita, vodi nas u mnogo veće nedaće“.

Dogovor na sjednici Predsjedništva CK SKJ da se okonča polemika o zagrebačkom Savjetovanju, a time i o “Bijeloj knjizi”, kratko je trajao.

Igor Mandić, književni kritičar iz Hrvatske, koji je u Analizi dobio vidno mjesto, iskoristio je priliku za napad na “Bijelu knjigu” na izbornoj skupštini Društva književnika Hrvatske. Izjavio je da je veliki broj „književnika, umjetnika, stvaralaca, novinara, publicista iz Hrvatske i Jugoslavije” bio izložen „jednoj takvoj diskvalifikaciji na kakvu nismo mogli naići u posljednjih dvadesetak godina”. Vrhunac napada bio je na Devetom kongresu književnika Jugoslavije, održanom od 18. do 20. travnja 1985. u Novom Sadu.

Postupno se kampanja protiv “Bijele knjige” stišala, a od ljeta 1988., u potpuno drukčijem kontekstu srpske „antibirokratske revolucije” obnovljena je i usmjerena na Stipu Šuvara koji je tada bio predsjednik Predsjedništva CK SKJ. Iz perspektive kasnijih događaja i sloma Jugoslavije, Šuvar je cijeli slučaj predstavio kao neuspješan preventivni čin koji treba hvaliti, a ne kritizirati. Naglasio je „da su u tom pregledu najviše citirani kasniji autori poznatog Memoranduma SANU i Prijedloga za slovensko nacionalno pitanje”.

“U Hrvatskoj je Partija javni govor uglavnom učinkovito kontrolirala do početka 1989. i kraja „hrvatske šutnje” te Bijelu knjigu treba shvaćati upravo onako kako je o njoj govorio Branko Puharić – „pomoć” Savezu komunista Srbije da utiša disonantne (nacionalističke) tonove na javnoj sceni. Tako misli i Antun Vujić, koji naglašava „neuobičajen politički obrat po kojem se Zagreb prvi put našao u poziciji da brani komunističku ortodoksiju”, pojašnjava povjesničar Davor Marijan.

No Šuvar je s pravom govorio da je dobar dio autora spomenutih u “Bijeloj knjizi” do kraja 80-ih potvrdio svoj radikalni nacionalizam, a neki i šovinizam – D. Ćosić, V. Drašković, G. Đogo i drugi.