Prosjek plaća pogurnut povišicama države

Malo je ekonomskih pokazatelja ili dijelova gospodarstva koji su u pozitivnom smislu odudarali od općih kretanja u godini dramatičnog pada BDP-a, a posebno uslužnog sektora. Među njima izdvojila se, primjerice, građevina koja ima više posla nego što su njezini trenutačni kapaciteti, IT sektor, kojemu globalna pandemija nije naštetila jer se sav život i biznis preselio online te plaće koje su porasle oko 6 posto na godišnjoj razini.

Pogurala ih je, dakako, država osjetnim povećanjem plaća u javnom sektoru, a kako je u slabije razvijenim dijelovima zemlje država ujedno i najveći poslodavac, to se prelilo na iznose prosječnih plaća na svim razinama, od Grada Zagreba pa do najslabije razvijene županije. Stoga ne čudi velik interes stranaka za lokalne izbore jer svi znamo da pobjednici dijele plijen i odlučuju tko će se zaposliti u pošti, elektri, na sudu, komunalnoj tvrtki, školi ili domu zdravlja. Prosječna plaća zaposlenih u svim je županijama za mjesec ožujak bila ispod državnog prosjeka, ali sigurno je bitno više od primanja koja može isplatiti neki lokalni obrtnik ili malo poduzeće. Prosjeci ne pokazuju razlike po primanjima, ali iz njih se vidi trend, a on je takav da su povišice prisutne samo u javnom sektoru.

Prosjeci ne pokazuju brojne mlade, pa i visokoobrazovane ljude koji rade od jutra do sutra i za manje od 5000 kuna mjesečne plaće, i to u situaciji kad poslodavcima koji ih zapošljavaju država osigurava velike olakšice. Ako im je podstanarski stan 3000 kuna, i dalje su ovisni o roditeljima. Isto tako se ne vidi da je trenutačno bez posla 40 tisuća mladih ljudi u dobi do 29 godina, a mnogi studenti namjerno odgađaju izlazak na diplomski da bi produljili studentski status i mogli raditi preko studentskog servisa.

Posao u državnoj službi u nekom malom mjestu vrijedi više od srednje menadžerske plaće u kakvoj stranoj tvrtki u Zagrebu jer su i troškovi života niži. No ne mogu ipak svi raditi za državu, a onima koji nemaju vezu za takav posao preostaje rad u građevini, po kafićima i restoranima, u sezoni ili raznim majstorskim zanimanjima, ako su bili dovoljno promućurni da se za njih školuju.