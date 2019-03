'Ako je ogovarao moju sestru, jedan metak će biti dovoljan da ga riješimo'

Baš sam sretnik – mora da je prošlo kroz glavu Jozi Čabraji (28), starom znancu splitske policije dok je 5. ožujka oko 21 sat sjedio u vozilu pored ambulante u Kaštel Sućurcu. A kako i ne bi bio sretnik, kada je čekao sastanak s ljepoticom čije je fotografije vidio na Instagramu. Svidjela mu se, naravno, kome ne bi? Pa cura je rasna ljepotica. I htjela se naći s njim. Preko Instagrama su komunicirali i dogovorili gdje i kada da se nađu. Dok je čekao da djevojka dođe, Čabraja nije znao da je uletio u dobro postavljenu zamku. Toga će postati svjestan u trenutku kada se njegovu BMW-u 5 približio motocikl plavo-crne boje. Na motociklu su bila dvojica mladića, a poslije će se utvrditi da je bila riječ o Anti Vučku (29) i Robertu Žuveli (21). Čim su se približili Čabrajinu BMW-u, Vučak je zapucao prema vozilu, odnosno prema Čabraji. Ispalio je u njega više hitaca, pogodivši ga u gornji dio tijela i ruku. Nakon pucnjave, Vučak i Žuvela su pobjegli, dok se Čabraja sam dovezao do Hitne pomoći.

– Pucali su na mene! – bilo je sve što je kazao liječnicima.

Inače, u manje od dva mjeseca to mu se dogodilo drugi put. U siječnju je bio ranjen u abdomen, no tvrdio je da se sam ozlijedio.

– Čistio sam pištolj i zaboravio sam da je metak u cijevi – lakonski je Čabraja objasnio policiji i liječnicima.

Duga povijest nasilja

Oni mu nisu povjerovali, tim više što sporni pištolj nije nađen. A zašto bi mu i vjerovali, kada je Čabraja bio poznat po dugoj povijesti nasilja, koja je uključivala i ubojstvo koje je počinio 2014. Tada je kod školskog igrališta u Kaštel Novom, hicem iz pištolja usmrtio Marina Matijaša (20). Bila je riječ o svađi dvije grupe mladića koja je završila kobno. Čabraja je pobjegao, da bi se nakon dva dana sam predao policiji. Uslijedilo je suđenje koje je 2015. završilo osuđujućom presudom. Dobio je 13 godina zatvora, a u obrani je tvrdio da nije pucao Matijaša jer ga nije ni vidio.

No tu presudu je u veljači 2016. ukinuo Vrhovni sud, naloživši Županijskom sudu u Splitu da točno utvrdi kako je Čabraja pucao, s koje udaljenosti i u kojem smjeru te gdje su se u tom trenutku nalazili Matijaš i njegovi prijatelji, kao i je li ga Čabraja mogao vidjeti. Višem sudu sporan je bio zaključak nižeg suda i da je Matijaš bježao, kada ga je Čabraja upucao, s obzirom na to da je Matijaš pogođen metkom u čelo, što se, smatrao je Vrhovni sud, nije moglo dogoditi ako je bježao.

Dok je čekao početak ponovljenog suđenja, koje je odgađano zbog zahtjeva za izuzećem i navodnim Čabrajinim zdravstvenim problemima, Čabraji je 2017. istekao maksimalni zakonski rok za pritvor. Po sili zakona morao je biti pušten da se brani sa slobode, a na slobodu je dospio taman u vrijeme najžešćih sukoba suprotstavljenih kriminalnih skupina u Splitu. Jer proteklih nekoliko godina Split je postao poprište krvavih obračuna u kojima se nisu birala sredstva. Protivnici su jedni na druge pucali, premlaćivali se, ponekad ubijali, što hicima iz vatrenog oružja, što ubodima nožem...

Glavno sredstvo zastrašivanja postali su paleži automobila, a splitska je policija pred svim tim nemoćno slijegala ramenima. Znali su imena tih gotovo golobradih dečki koji Split pretvaraju u krvavu arenu. Znali su i da je primarni uzrok sukoba borba za primat na tržištu narkotika. S vremena na vrijeme, uhitili bi nekoga, no taj bi se brzo obreo na slobodi. Kako obračunima splitsko-kaštelanskih bandi stati na kraj tamošnja policija nije dokučila sve do Čabrajina ranjavanja prije desetak dana. A onda su se kao u nekom kriminalističkom filmu, sve kockice mozaika posložile. Ispostavilo se da je Čabrajin pokušaj ubojstva bio naručen. Naručio ga je, kako se sumnja, Željko Rajić (34), još jedna stari znanac splitske policije. Rajića je policija drugog najvećeg grada u zemlji sada označila kao vođu jedne od kriminalnih skupina, a članovi te grupe, osim već spomenutog Vučka i Žuvele, bili su i Petar Vuknić (38), Duje Pivčević (23), Tomislav Živković (26) i Tonći Mikelić (20).

Kako sumnjaju USKOK i policija, Rajić ih je organizirao kako bi od drugih kriminalnih skupina u Splitu preuzeli primat u trgovini drogom, pri čemu su se protivnika planirali riješiti i – ubojstvima. Čabraja je bio jedan od takvih protivnika, pa je kako se sumnja, Rajić od pojedinih članova svoje grupe tražio da ga likvidiraju. Za to je bio spreman platiti 40.000 eura. Vučko i Žuvela, pucali su 5. ožujka na Čabraju, nakon čega su pobjegli. Malo nakon pucnjave našli su se s Mikelićem, koji ih je odvezao do Hotela Biokovo u Makarskoj. Ondje su ostali do 14. sati 6. ožujka, kada su po njih s dva vozila došli Pivčević i Vuknić. No dok su se iz Makarske vraćali u Split, presreli su ih pripadnici Specijalne policije, koji su ih uhitili.

Njihovim uhićenjem, počeo se raspetljavati barem dio krvavih obračuna sa splitskih ulica, pa se Rajić i ostali sada sumnjiče da su u siječnju pucali na vozilo Ivana Giljanovića, kineziologa i bivšeg boksača te još jednog starog znanca splitske policije. Giljanović je od svibnja lani u bijegu i to nakon što je u jednom splitskom kafiću, poslije kraće svađe pucao u Marka Bekavca, znanog i kao Markus Maksimus. Bekavac je devet godina živio iza rešetaka jer je kao maloljetnik u studenom 2008. ubio Marka Jurića (21). Iz zatvora je izašao u kolovozu 2016., a samo mjesec dana nakon toga bio je otet i brutalno pretučen. Zadnjih godina uhićivan je dva puta, no zbog nedostatka dokaza iza rešetaka se zadržao kratko.

Discipliniranje članstva

S Giljanovićem je navodno bio u dobrim odnosima, čak je na svom blogu objavljivao da su kao otac i sin. No taj “obiteljski” odnos očito nije bio baš tako kvalitetan, jer ga je Giljanović u svibnju lani propucao, te ostavio da leži u krvi i agoniji. Giljanović se, prema policijskim saznanjima, bavio drogom i kamatarenjem, zbog čega se očito zamjerio Rajiću. A da se Rajiću nije dobro zamjeriti, na svojoj je koži osjetio i Žuvela, kojem je Rajić, prema tvrdnjama istražitelja, bio šef. Naime, u studenom 2018. Vučak je Rajiću kazao da ih Žuvela ogovara, pa je Rajić odlučio djelovati. Naložio je Vučaku i Vukniću da ga pretuku i tako zastraše, odnosno upozore da se ogovaranje na oprašta. Vučak je po nalogu šefa nazvao Žuvelu te ga zatražio da se nađu kod jednog restorana u Poljičkoj ulici. Kada je Žuvela došao, Vučak ga je nasilno ugurao u vozilo, te ga zajedno s Vuknićem odveo na nepoznatu lokaciju gdje su ga pretukli. Žuvela je bio teško ozlijeđen, zadobio je potres mozga i slomljena mu je jagodična kost, a da je za to upravo on “zaslužan”, Vučak se i osobno pohvalio.

– Ja sam mu sve, ja sam mu da dva udarca, kolino ovde i kad je pao na pod, ja sam ga zgazio na podu... Pukla mu je neka žila... On jauče, ja mu kažem da laže. I onda smo stavili njegove pločice na auto i odvezli ga na hitnu da ne umre. Jer bi onda rekli ubojica, oteo ga... Osudili bi me na 10 godina i još rekli da sam za to potpisao – kazao je Vučak u studenom 2018. jednoj djevojci s kojom je razgovarao telefonom.

No, ono što Vučak, a ni ostali očito nisu znali, bilo je da ih je policija dulje vremena tajno pratila i prisluškivala. Zahvaljujući tome, u siječnju 2019. tajno je snimljen i razgovor koji je Vuknić vodio s nepoznatom osobom. Razgovor je uslijedio malo nakon što su Vuknić, Rajić, Vučak i Pivčević bili privedeni i prekršajno prijavljeni zbog pucnjave. Navodno su slavili rođenje Pivčevićeva djeteta, a policija im je tada pretražila kuće, stanove i vozila te im je oduzela nešto oružja i droge. No kao i u sličnim situacijama ranije, Rajić i ekipa se nisu dugo zadržali iza rešetaka, čime se Vuknić pohvalio svom nepoznatom sugovorniku. Slušajući što mu Vuknić priča, sugovornik mu odgovara:

– Nemaš šta. Tvoja je obitelj Cosa Nostra. Nemaš šta, nema prijave nikakve, riješit će se s pandurima sve, oni imaju moć, ti imaš moć i zapalit ćeš mu auto i gotovo... Oni se toga boje...

Vuknić mu na to odgovara:

– Oni su jajare, sinko mili!

Vuknićev sugovornik potom ga traži da se nađu kako bi “skupili pare za kavu”, na što mu Vuknić odgovara:

– Može, da je meni mirna glava.

Tajno snimljenih razgovora iz kojih se lako može zaključiti čime se bave Rajić i ekipa bilo je još, pa tako Vučak u siječnju 2019., nepoznatoj osobi šalje više glasovnih poruka u kojima objašnjava što planira.

– Platit će više ako mu zapalim kombi i ispalim 10 metaka kroz prozor. He, he, he, to ćemo... “Ciganku” (puška M70, op.a.) kroz prozor, nek’ zna di je došao. A bilo bi super i da mu se cijeli auto digne u zrak ili mu “cigankom” sve prozore srušim... To bi bilo super – kaže Vučak.

Nekoliko dana poslije, Vučak opet s nepoznatom osobom komentira oružje koje je kupio.

– Kupio sam sada Zastavu 357 Magnum. Ne pucam više s ovim malim pištoljima.... Smislit ću što ću napravit’... Korektan sam... Nisam anđeo, no nije mi problem ubiti nekog da ga maknem sa svog puta. To mi je najmanji problem, a ljudi ne znaju kakav sam ja... – govorio je Vuknić nepoznatom sugovorniku koji mjesec prije uhićenja.

“Ljubav” prema oružju nije bila strana ni Rajiću, kojem je zasmetalo što je netko navodno ružno govorio o njegovoj sestri. Odlučio je tu stvar riješiti po kratkom postupku, a pripreme za taj “posao” tajno su snimljene tijekom siječnja 2019. Rajić s Vučakom komentira osobu koja mu je ogovarala sestru, pa se dogovaraju da ga nađu te se s njim obračunaju ako se utvrdi da je to što su čuli točno.

– Treba uzeti Tomin motor, na njega staviti druge tablice, a ti i ja ćemo se dovesti do kafića koji taj lik drži. Stavit ćemo rukavice i “ono” na glavu (kacigu, op.a.), pa ćeš ga ti riješiti iz svoga, a Tomislav iz svog – govori Vučak Rajiću pri tome mu pokazujući pištolj.

– Ovo ti je, brate, Magnum 357, pravi momački pištolj – kaže Vučak Rajiću.

– Imam i ja pištolj u autu, a brate već mi je pun k.... ovih pucanja u noge. Treba prvo vidjeti je li to istina i je li ta osoba to pričala. Ako se utvrdi da je to istina, jedan metak će biti dovoljan da ga se riješi – kaže Rajić Vučaku.

Potom se njih dvojica zajedno s Živkovićem odvoze do kafića kojem je vlasnik ogovarač Rajićeve sestre, no, srećom, nisu ga našli. No zato takve sreće nije imao Ante P. (28) na kojeg su Vučak i jedna nepoznata osoba pucali kod trgovačkog centra Mercator na Božić lani. Zapucali su prema njemu dok je ulazio u svoje vozilo, a kada im je pokušao pobjeći, približili su se njegovu vozilu. Otvorili su prednja desna vrata te ponovo zapucali na Antu P., pogodivši ga u noge. Nakon toga su pobjegli, a on je sve prijavio policiji, koja mu u početku nije vjerovala da su na njega pucala dva nepoznata muškarca. Ante P. meta je bio i u veljači 2019. kada je pucano na vozilo kojim se koristi.

Rajić i njegovi kompanjoni trenutačno su u pritvoru zatvora na Bilicama, gdje će zasigurno ostati dulje vrijeme. U međuvremenu je protiv njih pokrenuta istraga, tijekom koje treba ispitati više svjedoka. Trebaju se pretražiti i njihovi mobiteli te vještačiti izuzeto oružje. Na koncu cijela ova priča možda doživi i proširenje, ako se tijekom istrage otkrije da su Rajić i ostali povezani i s nekim drugim događajima, koji su proteklih godina uznemiravali kako stanovnike Splita tako i tamošnju policiju. A znači li uhićenje Rajića i ostalih i kraj kriminalnih obračuna na splitskim ulicama, tek će se vidjeti.