Znate li zašto se žene više vole tuširati vrućom vodom nego muškarci? Liječnik ima bizaran odgovor

Jeste li ikada bili zbunjeni temperaturom tuširanja vaše partnerice? Ako jeste, definitivno niste jedini. 'Temperatura vode tijekom tuširanja kod žena vs. kod muškaraca' novi je trend koji je prikupio bezbrojne videozapise na TikToku dok muškarci tvrde da je tuširanje njihovih žena jednostavno prevruće za podnijeti, piše Mirror.

Podcaster Micah je među njima, pa je na internetu izrazio frustraciju zbog svoje supruge Sarah, koja, čini se, voli 'kipuću' vodu. "Zbog toga se moja žena i ja ne možemo tuširati zajedno... ovo je kipuće - najvruće što može biti", rekao je Micah na TikToku para, @micahandsarah, prije nego što je zumirao svoje postavke kontrole tuširanja.

Tek malo smanjivši temperaturu, nastavio je: "Ja dobijem opekline trećeg stupnja, a njoj je ugodno... Njena najdraža temperatura= za prženje purice." Ispostavilo se da zapravo postoji znanstveno objašnjenje iza ovih velikih razlika, prema dr. Sermedu Mezheru. Liječnik sa sjedištem u Londonu objasnio je da žene imaju daleko veću vjerojatnost da će osjetiti osjetljivost na hladnoću i da to može varirati tijekom menstrualnog ciklusa.

"Ako ste žena koja se voli tuširati jako vrućom vodom onda niste sami i postoji razlog za to", rekao je na svojoj Instagram stranici, @drsermedmezher. "Vidite, žene prirodno imaju djelomično višu tjelesnu temperaturu u usporedbi s muškarcima, što pomaže u održavanju tih unutarnjih organa, ali može dovesti do osjetljivosti na hladnoću koja se može pogoršati tijekom ciklusa." Dr. Mezher je objasnio da temperaturna osjetljivost žene doseže vrhunac tijekom ovulacije i pred kraj menstruacije. To je uglavnom zahvaljujući porastu estrogena koji dokazano snižava tjelesnu temperaturu, a istovremeno smanjuje dotok krvi u ruke i stopala.

"Estrogen, ključni hormon u ženskom reproduktivnom sustavu, može imati značajne učinke na svojstva krvi i cirkulaciju. Jedan od tih učinaka uključuje zgušnjavanje krvi, što može zakomplicirati njezin protok, osobito u malim kapilarama u ekstremitetima poput ruku i stopala", objasnio je.

"Također znamo da žene imaju pet puta veću vjerojatnost da će patiti od Raynaudovog fenomena koji može uzrokovati spazam krvnih žila u rukama i nogama. Ali čak i bez toga, ženama je u prosjeku tri stupnja hladnije u rukama i nogama zbog toga što estrogen zgušnjava krv", dodaje.

Osim toga, žene obično imaju između 6 i 11% više tjelesne masti od muškaraca, koji općenito imaju više skeletnih mišića. Ovaj mišić je poznat kao 'termogeni organ' – što znači da proizvodi toplinu. Kao rezultat toga, muškarci se obično osjećaju toplije. Objašnjenje dr. Mezhera brzo je izazvalo niz komentara, a parovi su se izjašnjavali o razlikama u svojim odnosima.

Jedan je korisnik napisao: "Moja se cura doslovno tušira lavom, to je neka vrsta supermoći." Druga je osoba napisala: "Jednom sam izlazila s muškarcem, ali naše se podnošljive temperature tuširanja nisu preklapale. Temperatura koju je on volio činila mi se hladnom ili jedva mlakom, a kad sam je podigla na 'jedva podnošljivu', njemu je to bilo prevruće".

