Znate li zašto pokretne stepenice imaju utore? Radi se o sigurnosnom razlogu

Pokretne stepenice postale su uobičajeni dio mnogih javnih prostora poput shopping centara, metroa i zračnih luka. Iako su izuzetno praktične, mnogi se i dalje sjećaju svojih prvih iskustava na njima s dozom straha ili nesigurnosti. Možda ste nekada primijetili da pokretne stepenice na sebi imaju utore. Mnogi pretpostavljaju da je to zbog sprječavanja klizanja što znači da je vjerojatnost da će netko doživjeti nesreću i pasti niz stepenice manja zbog utora. No, to zapravo nije slučaj, piše Unilad.

Popularni YouTuber Zack D. Film, koji je najpoznatiji po stvaranju simulacijskih videozapisa, objasnio je da je razlog za utore zapravo važniji nego što se čini. "Kako stepenice kruže, tako se utori usklađuju sa češljastom pločom na vrhu. Ova češljasta ploča zaključava se utorima što sprječava usisavanje predmeta", objašnjeno je u videu. Mnogi su pohrlili u odjeljak s komentarima na YouTube nakon što su pogledali informativni video.

"Kada sam bio dijete, tada sam mislio da se možeš zaglaviti ako ne izađeš dovoljno brzo sa stepenica i umrijeti. Zbog toga mi je ulazak na stepenice nekad bio pitanje života i smrti", napisao je jedan korisnik. "Bio sam tako prestrašen stepenica kao dijete zbog cijele panike oko pokretnih stepenica i Crocs obuće koja je bila svuda po vijestima početkom 2000-tih. Potpuno sam zaboravio na to sve do sada", ispričao je drugi korisnik.

"Utori na stepenicama pokretnih stepenica su tu da poboljšaju trakciju i sigurnost za putnike. Pomažu u sprječavanju klizanja, posebno ako su stepenice mokre ili ako putnici nose cipele sa skliskim potplatom", objasnio je treći te dodao da utori također omogućuju evakuaciju krhotina, poput prljavštine i vode, s površine stepenica, što smanjuje rizik od klizanja i pada putnika. "Žljebovi su dizajnirani da budu dovoljno plitki da ne zadržavaju prljavštinu ili krhotine, ali dovoljno duboki da osiguraju potrebnu trakciju", objasnio je.