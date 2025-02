Nema ni ružičastih, ni plavih, ni zelenih: Znate li zašto su svi kruzeri bijele boje?

Možda mislite da znate puno o kruzerima, no znate li zašto je većina njih obojana bijelom bojom? Iako bi flota šarenih brodova koji plove morima zaista bila prizor za pamćenje, uglavnom smo 'zaglavili' s najjednostavnijom bojom na spektru, piše LADBible. No, to nije samo zato što se kompanije za krstarenje nisu mogle odlučiti koju bi boju odabrale – zapravo postoji nekoliko pametnih razloga iza ove odluke.

Za početak, korištenje bijele boje, koja navodno simbolizira čistoću i urednost, podsvjesno poručuje putnicima da je to ono što mogu očekivati i na brodu. Recite što želite o bijeloj boji, ali ona doista odiše profinjenošću i sofisticiranošću, pa je prilično siguran izbor u usporedbi s nekim napadnim nijansama. Osim toga, putničke kompanije na taj način imaju prazno platno na kojem mogu istaknuti ime svoje tvrtke i logo.

Još jedan od razloga jest – energetska učinkovitost. Prisjetite se svog sata fizike iz srednje škole i možda ćete se sjetiti da crna boja upija toplinu, dok bijela boja reflektira. Predmeti ove boje ne upijaju valne duljine svjetlosti, već ih odbijaju – u slučaju kruzera, bijela površina reflektira najviše sunčeve svjetlosti. To sprječava brod da upije višak topline, što rezultira hladnijom temperaturom na brodu i smanjenom potrošnjom energije jer nema potrebe za prekomjernim korištenjem klima uređaja.

Nadalje, teško je ne primijetiti ogroman bijeli brod koji vam ide u susret – zato kruzerske kompanije odabiru upravo tu boju. Korištenjem bijele boje, brodovi za krstarenje lako su vidljivi drugim plovilima s velike udaljenosti, pa čak i noću, što smanjuje rizik od sudara na otvorenom moru. Bijela boja u savršenom je kontrastu s plavom morskom vodom, a budući da reflektira sunčevu svjetlost, dodatno pomaže da se brod istakne čak i u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Bijela bolja je, naposljetku, dobra za prikrivanje oštećenja. Zamislite kako pored vas prolazi ogromna plutajuća palača jarkoružičaste boje, a na njoj primijetite veliki komad otpale boje ili prljavu mrlju na boku – nije baš privlačan prizor, zar ne? Ljepota korištenja bijele boje leži u tome što pojednostavljuje održavanje, a kompanije za krstarenje ne moraju brinuti o održavanju više boja. Samo uzmete kantu bijele boje, popravite oštećenje i problem riješen.

Drugim riječima, ispada da boja većine kruzera nije samo estetski izbor – ima tu još nekoliko čimbenika koji igraju ulogu važnu ulogu. Svakako ih je zanimljivo znati.

