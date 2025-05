Znate li što zapravo znači postotak kiše na aplikaciji za vremensku prognozu? Mnogi su ostali iznenađeni

Danas svi mobitele koriste svakodnevno, no rijetko tko zapravo poznaje sve njihove mogućnosti i specifikacije. Često mislimo da znamo kako naš uređaj funkcionira, no iznova otkrivamo nove funkcije i skrivene trikove koji mogu znatno olakšati ili unaprijediti naše korištenje. Tako su ljudi na Redditu počeli raspravljati o tome što znače postoci na aplikaciji za vremensku prognozu, a netko je to objasnio što jednostavnije moguće.

Zahvaljujući nevjerojatnoj tehnologiji, umjesto da samo čekamo i nadamo se najboljem, sada možemo jednostavno provjeriti vremensku prognozu na našem mobitelu i saznati hoće li uskoro padati kiša ili ne. Većina ne može ni zamisliti da pokušava planirati svoje aktivnosti na otvorenom bez barem općenite ideje o tome kakvo će biti vrijeme. No, znate li što zapravo znači postotak vjerojatnosti kiše na vašem mobitelu? Korisnik Wonderscout1 otkrio je da je napokon shvatio kako funkcioniraju postotci u aplikaciji za vremensku prognozu, piše Unilad.

"Počeo sam koristiti svoju lokalnu aplikaciju za vremensku prognozu i naučio nešto novo. Ako je meteorolog 80 posto siguran da će padati kiša, ali očekuje da će kiša zahvatiti samo 50 posto prognoziranog područja, tada će prognoza za određenu lokaciju glasiti: '40 posto šanse za kišu'. Ako meteorolog očekuje široko područje oborina koje će zahvatiti 100 posto površine, ali je samo 40 posto siguran da će se kiša pojaviti na prognoziranom području, tada će prognoza za bilo koju lokaciju unutar tog područja također glasiti 40 posto šanse za kišu", objasnio je korisnik.

Neki su korisnici priznali da im to zapravo nije imalo puno smisla te su i dalje bili zbunjeni. Drugi su se korisnici ubacili i dodali da postotak u osnovi znači "vjerojatnost da će bilo koje određeno mjesto u nekom području dobiti kišu". "Postoji područje (grad, županija ili slično) i određeno mjesto (npr. gdje se vi nalazite). Vjerojatnost kiše na određenom mjestu procjenjuje se kao vjerojatnost kiše bilo gdje unutar područja pomnožena s postotkom područja koje će kiša zahvatiti", objasnili su.

S druge strane, mnogi su korisnici cijelu ovu stvar smatrali prilično zabavnom, a neki su primijetili da ljudi jednostavno nisu razumjeli aplikacije za vremensku prognozu, ali su se često žalili. "Uvjeren sam da je meteorologija samo jedna velika interna šala. Počelo je kao malo zabave poput astrologije, ali sada su previše zaglibili jer ljudi zapravo ovise o tome kakvo će biti vrijeme", napisao je jedan korisnik.