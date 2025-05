Nikako se ne možete naspavati? Ova česta navika prije spavanja može uzrokovati loš san

Dobar san je ključan za naše fizičko i mentalno zdravlje jer san obnavlja tijelo, poboljšava koncentraciju i jača imunitet. Ipak, u današnjem užurbanom načinu života, kvalitetan san često postaje luksuz. Stres, tehnologija i loše navike narušavaju naš prirodni ritam, ostavljajući nas umornima i iscrpljenima. Usprkos njegovoj važnosti, rijetko uspijevamo dobiti onoliko sna koliko nam je zaista potrebno. Jeste li se ikada zapitali što može uzrokovati vaš loš san?

Dobra rutina odlaska na spavanje može napraviti razliku između mirne ili nemirne noći, a jedna ključna navika može ozbiljno utjecati na san nekih odraslih osoba, pokazuje studija. Istraživanje je pokazalo da su odrasli koji su koristili mobilni telefon ili tablet neposredno prije spavanja imali lošiju kvalitetu sna i kraće vrijeme spavanja, piše Express.

Tim predvođen stručnjacima iz Američkog društva za rak rekao je da njihova otkrića pokazuju da problemi sa spavanjem povezani s ekranima ne utječu samo na djecu i tinejdžere. Studija je prikupila podatke o navikama spavanja i korištenju ekrana, ne uključujući televiziju, sat vremena prije spavanja od više od 122 tisuće ljudi iz SAD-a i Portorika.

Oko 41 posto je priznalo da koristi svoje ekrane, dok je 17 posto reklo da ne koriste ekrane kratko prije spavanja, a ostali su rekli da povremeno koriste. U usporedbi s ljudima koji nisu koristili telefone ili tablete prije spavanja, ljudi koji su prijavili svakodnevno korištenje imali su za trećinu veću vjerojatnost da će prijaviti lošu kvalitetu sna. Korisnici ekrana također su vjerojatnije kasnije odlazili u krevet i spavali su 48 minuta manje svaki tjedan.

"Izloženost svjetlu noću može poremetiti san ometanjem ovog prirodnog ciklusa odgađanjem početka lučenja melatonina. To može dovesti do smanjene pospanosti i povećane budnosti", objasnili su istraživači u časopisu JAMA Network Open. No, rekli su da poremećaji spavanja zbog korištenja zaslona možda nisu ograničeni na učinke svjetla zaslona. "Ne treba uzeti u obzir samo svjetlo koje emitiraju ti uređaji, već i sadržaj", dodali su.

Društveni mediji jedan su od glavnih izvora sadržaja koji se konzumira na mobilnim uređajima, ali samo nekolicina studija bavila se korištenjem društvenih medija prije spavanja, istaknuli su autori. Studija je također otkrila da 58 posto sudionika ima urođenu sklonost biti aktivnije ranije tijekom dana. Čini se da je veza između vremena ispred ekrana i lošeg sna jača među noćnim pticama koje su aktivnije kasnije tijekom dana.

Noćne ptice već su u opasnosti od lošeg sna zbog neusklađenosti između cirkadijalnog ritma i društvenih obveza, rekli su istraživači, što znači da bi radije spavale dulje, ali ne mogu zbog posla ili škole. "Naša otkrića jačaju dokaze da uporaba elektroničkih zaslona i poremećaji trajanja i kvalitete sna nisu ograničeni na djecu i adolescente, već i na širu odraslu populaciju", zaključili su istraživači.