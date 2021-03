Znate li koliko dugo mokra odjeća može stajati u perilici rublja? Stručnjakinja ima odgovor

Mnogi svoju odjeću stave na pranje u perilicu rublja, a zatim zaborave da su to uopće napravili. Tako mokra odjeća satima stoji u perilici rublja, a ponekad počne i neugodno mirisati. No, koliko dugo mokra odjeća može biti u perilici prije nego što se to dogodi?

Stručnjakinja s Instituta za tkaninu Whirlpool, Lucinda Ottusch, otkrila je odgovor na ovo vječno pitanje, mogao bi vas iznenaditi, kako piše Mirror.

Prema Lucindi, mokra roba može ostati u perilici rublja između osam i dvanaest sati prije nego što se stavi na sušenje, ali ne više od toga. Nakon toga odjeća počinje dobivati neugodan miris te zahtijeva ponovno pranje kako biste ga se riješili.

Međutim, uvijek je bolje odjeću staviti sušiti što je brže moguće jer taj neugodan miris nastaje zbog bakterija i plijesni koje se razvijaju na mokrom okruženju.

