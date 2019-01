Znate li koji je najprljaviji odjeljak u javnim toaletima? Znanstvenici znaju zašto

Većina nas ulazi u ovakvu situaciju naoružana vidom, njuhom i intuicijom. No znanost može pomoći. Istraživanja kažu da treba izbjegavati odjeljke u sredini, pod svaku cijenu. A evo i zašto...

Kad ljudima na izbor date jednako dobre (ili odvratne) opcije, oni će izabrati onu u sredini. Psiholozi kažu da je ovo "preferencija centralnog". To znači da većina ljudi koja uđe u javni toalet, prvo ide u sredinu kako bi izbjegli one na rubovima. Što znači da su oni odjeljci s krajnje lijeve i desne strane zapravo najmanje prljavi. To rade i zato što misle da u sredini imaju više privatnosti.

Ne vjerujete?

Istraživanje objavljeno u Psychological Science, koje je vodite Nicholas Christenfeld, potvrdilo je to da ljude uvijek privlači sredina. Kako je došao do tih rezultata? Rekao je da bi bilo vrlo nepristojno cijeli dan stajati u javnom toaletu i bilježiti tko gdje ulazi, pa je bilježio potrošnju toalet papira. Zatražio je podatke koliko često se dodaje novi toalet papir unutar deset tjedana u četiri odjeljka jednog javnog toaleta.

Rezultati kažu da puno više ljudi koristi srednje odjeljke. Čak puno više nego što bi nasumična vjerojatnost predivdjela. 60 posto rola papira koje su potrošene došle su iz srednjih odjeljaka WC-a, a samo 40 posto iz krajnjih. To znači da se ovi krajnji manje koriste, pa su zato i čišći.