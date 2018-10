Znate li što predstavlja ženski znak na WC-u? Nije haljina, kao što većina misli!

Kada ulazite u javni toalet, uvijek gledate mali znak na vratima koji označava je li zahod namijenjen muškarcima ili ženama. Ti znakovi razlikuju se po raznim kriterijima, ali najčešće po odjeći koju "nose". I vjerojatno niste nikada razmišljali ništa više o tome znaku koji je često različit, prema ukusima vlasnika objekta.

Dok muški znak "nosi" hlače, ženski znak "nosi" haljinu, a to bi sada moglo biti pomalo zastarjelo i ograničavajuće. Tvrtka Axosoft iz Arizone, kao dio kampanje koja želi izjednačiti muškarce i žene u određenim "muškim zanimanjima, došla je na ideju za novi ženski znak za WC, a predstavili su ga na konferenciji Girls in Tech, piše The Mirror.

Tania Katan iz Axosofta tvrdi kako trokut koji je predstavljao haljinu na znaku za ženski WC zapravo nikada nije trebao predstavljati haljinu. Oni su na novom znaku haljinu pretvorili u plašt pa na taj način poručuje da žene mogu biti superheroji.

- U znanosti, tehnologiji, umjetnosti, matematici, politici, na ulicama i u našim domovima žene su često nevidljive, nepozvane ili jednostavno zaobiđene. Djevojke i žene koje se zanimaju za znanost, tehnologiju, mehaniku i matematiku su manjina, rekli su iz tvrtke.

Kampanja cilja potaknuti razgovore o prihvaćanju žena u bilo koje zanimanje. Ne radi se samo o jednakosti žena nego o tome da se popuni veliki nedostatak radnih mjesta u nabrojenim zanimanjima.