Znate li kako se zapravo priprema Big Mac? Jedan djelatnik McDonald’sa pokazao cijeli proces

Djelatnik McDonald's restorana otkrio je kako se zapravo priprema najpopularniji sendvič iz njihove ponude - Big Mac.



U TikTok objavi koja je pogledana više od 8 milijuna puta, mladić iz SAD-a pokazao je cijelu proceduru, do detalja.



Big Mac sadrži tri sloja peciva - crown (vrh), heel (dno) i club (sredina), kako ih zovu, a oni se prvo stavljaju u toster. Nakon što se zagriju, stavlja ih se u kartonsku posudicu u kojoj dobijete sendvič, i premažu se umakom.



Dodaje se, zatim, luk i zelena salata, dva kisela krastavca i šnita sira na jednu polovicu peciva, i dvije pljeskavice na svaku, prenosi The Sun.



"Sada slijedi najteži dio", kaže djelatnik i dodaje: "Morate prebaciti club dio peciva na vrh heel dijela, a da se ne raspadne."



Zatim zatvori kutijicu - i tako spoji vrh peciva s ostatkom - i to je to!

