Perilica će dulje trajati ako redovito čistite ovaj dio koji gotovo svi zaborave

Kao i kod većine kućanskih aparata, perilicu rublja lako je zanemariti jer se prljavština i naslage nakupljaju na mjestima koja nisu lako uočljiva. S vremenom to može uzrokovati neugodne mirise, razvoj plijesni i bakterija te slabije rezultate pranja. U bubnju, ladici za deterdžent i gumenim brtvama s vremenom se nakupljaju ostaci deterdženta, omekšivača, kamenca i nečistoća. Stručnjaci iz Good Housekeeping Institute Cleaning Laba, laboratorija specijaliziranog za testiranje kućanskih aparata i sredstava za čišćenje, upozoravaju da se perilica treba čistiti barem jednom mjesečno.

„Održavanje perilice čistom važan je korak kako bi i odjeća bila doista čista. Preskočite li ga, povećava se rizik od razvoja bakterija, plijesni i neugodnih mirisa”, ističe Carolyn Forté, bivša izvršna direktorica laboratorija za njegu doma i čišćenje. Ako perilica ima program za samoodržavanje, dovoljno ga je pokrenuti prema uputama proizvođača. Kod modela bez te opcije preporučuje se prazan ciklus pranja na visokoj temperaturi uz sredstvo namijenjeno čišćenju perilica ili manju količinu izbjeljivača. Nakon završetka ciklusa potrebno je uključiti još jedno ispiranje kako bi se uklonili svi ostaci sredstva za čišćenje.

Jedno skriveno mjesto najčešće pada u zaborav, a to je ladica za deterdžent. U njoj se s vremenom nakupljaju ostaci praška i omekšivača, a zajedno s njima i prljavština koja može završiti na odjeći te smanjiti učinkovitost pranja. Gumenu brtvu na vratima, posebno kod perilica s prednjim punjenjem, treba obrisati i dobro osušiti jer se na njoj često zadržavaju vlaga i nečistoće. Redovito treba očistiti i filter u kojem se mogu nakupiti dlačice, kosa, sitni predmeti i ostaci tkanine.

Kako biste spriječili neugodne mirise, vrata perilice nakon pranja ostavite lagano otvorena jer se u zatvorenoj perilici vlaga zadržava unutar bubnja. Odjeću izvadite čim program završi, a vanjske površine, upravljačku ploču i tragove deterdženta povremeno prebrišite vlažnom krpom. Stručnjaci ne preporučuju čišćenje perilice alkoholnim octom. Iako može pomoći u uklanjanju naslaga kamenca, nije dovoljno učinkovit u uklanjanju bakterija, a njegova česta upotreba s vremenom može oštetiti gumene brtve i crijeva. Popularan trik sa sodom bikarbonom može neutralizirati neugodne mirise, ali neće temeljito ukloniti naslage ni dezinficirati unutrašnjost perilice.