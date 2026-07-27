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Korisni savjeti

Ova popularna biljka mesožderka izgleda neuništivo, ali mnogi je pogrešno njeguju

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
27.07.2026.
u 14:30
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Venerina muholovka jedna je od najpoznatijih biljaka mesožderki i često završava u domovima ljubitelja egzotičnih biljaka. Iako slovi kao vrsta koju nije teško uzgajati, mnogima uvene već nekoliko tjedana nakon kupnje, najčešće zbog nekoliko pogrešaka koje je lako izbjeći.

Venerinu muholovku danas možete pronaći u gotovo svim većim supermarketima i vrtnim centrima, a zbog atraktivnog izgleda i pokretnih klopki kojima lovi kukce jedna je od najpopularnijih biljaka mesožderki. Unatoč reputaciji biljke koja nije zahtjevna za uzgoj, često propadne ubrzo nakon što stigne u novi dom. Razlog nije njezina osjetljivost, već nepravilna njega. Stručnjaci s portala Martha Stewart otkrivaju kako je pravilno zalijevati, treba li je hraniti i koje pogreške svakako treba izbjegavati kako bi uspijevala godinama.

Venerina muholovka (Dionaea muscipula) močvarna je biljka koja raste u kiselom, stalno vlažnom tlu. S obzirom na to da je močvarno tlo specifično po svojstvima i uvjetima rasta, ona zahtijeva nešto drugačiju njegu od ostalih sobnih biljaka. „Osigurajte joj što više izravnog sunca, idealno na južnom prozoru ili na otvorenom tijekom ljeta”, savjetuje dugogodišnji uzgajivač venerine muholovke Robert Ford.

Najčešća pogreška u njezi ove mesožderke je pogrešan odabir supstrata. Močvarno tlo ne sadrži mnogo hranjivih tvari pa je biljku najprikladnije uzgajati u mješavini tresetne mahovine (sphagnuma) i perlita ili kvarcnog pijeska jer klasična zemlja sadrži previše hranjivih tvari i često gnojiva koja joj mogu ozbiljno naštetiti. Budući da je riječ o biljci koja prirodno raste u vrlo vlažnom tlu, supstrat mora biti stalno vlažan, a najbolje je posudu držati u plitkom podlošku s vodom tijekom razdoblja rasta. Stručnjaci preporučuju kišnicu ili destiliranu vodu  jer minerali iz vode iz slavine s vremenom mogu oštetiti korijen. Iako je mesožderka, venerinu muholovku nije potrebno prihranjivati niti ručno hraniti. Hranjive tvari dobiva iz kukaca koje sama ulovi, a ako stoji uz otvoreni prozor, to će joj u većini slučajeva biti sasvim dovoljno. Stručnjaci upozoravaju da joj nikada ne treba davati meso ili ostatke ljudske hrane jer ćete tako uništiti njezine zamke.

Tijekom zime biljka ulazi u razdoblje mirovanja pa listovi mogu pocrnjeti i osušiti se, no to ne znači da je uginula. „Biljka je i dalje živa te će se u proljeće ponovno početi razvijati”, kaže Ford, koji preporučuje da tijekom zime bude smještena na hladnom mjestu poput negrijanog staklenika, garaže ili ostave. Orezivanje venerine muholovke vrlo je jednostavno, a svodi se na uklanjanje osušenih i pocrnjelih listova čistim škarama. Presađivanje je dovoljno obaviti svakih godinu do dvije, najbolje krajem zime, u svježi supstrat namijenjen biljkama mesožderkama koji možete pronaći u vrtnim centrima.

Biologinja i voditeljica projekta za očuvanje venerine muholovke Julie Moore preporučuje kupnju isključivo uzgojenih primjeraka iz rasadnika. „Biljke uzgojene u rasadnicima obično su zdravije i ne potječu iz prirodnih staništa”, ističe Moore. Dovoljna količina svjetlosti, prikladan supstrat i pravilno zalijevanje znatno će produžiti životni vijek vaše muholovke, a u optimalnim uvjetima ona može razviti i nježno bijeli cvijet.
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