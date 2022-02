'Suprug me prevario pa sam imala osvetnički seks, a sada nam je brak u problemima'

– Moj suprug mi je jasno rekao da je imao aferu, što je onda pokrenulo lančanu reakciju osvete od mene. Ono što je najviše boljelo u njegovoj aferi bilo je to što mu je stvarno stalo do ove druge žene i nije se radilo samo o seksu – napisala je jedna žena za Mirrorovu stručnjakinju za odnose.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

I dalje ga voli pa je pristala pokušati popraviti njihovu vezu, a imaju i dvoje male djece o kojima treba razmišljati. No, jednostavno nije mogla zanemariti bijes i poniženje koje je osjećala pa je imala seks iz osvete s drugim muškarcima – jednom s bivšim, a nekoliko puta s drugim muškarcem.

– Mislim da sam suprugu htjela dokazati da sam i dalje seksi i poželjna te da me žele i drugi muškarci. Sada je sve samo užasna zbrka. On zna za te afere i stalno govori da razumije zašto sam to učinila i spreman je krenuti dalje. Mislim da ne možemo preboljeti sve laži, varanje i povrijeđenost koje smo nanijeli jedni drugima i smatramo da bi možda bilo najbolje da to bude kraj – nastavila je.

– Jedini način na koji ćete to učiniti je ako se oboje posvetite radu na braku. Možda je ovo vaše dno i ako ga uspijete proći zajedno, nitko od vas više nikada neće napraviti te pogreške. Ako niste stvarno razgovarali o tome što se dogodilo, nikada nećete pomaknuti dalje od toga i to će prijeći u svađu. Morate razjasniti zašto se njegovo varanje dogodilo kako biste otkrili što nije u redu s vašim brakom. Vaša veza možda više neće biti ista, ali može biti dobra na drugačiji način ako ste joj se spremni posvetiti – odgovorila joj je Coleen Nolan.

Kiropraktičar otkrio: Ove poze za spavanje opasne su za zdravlje!