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Učinkovito, a bez agresivnih kemikalija

Ne bacajte koru limuna: Od nje i još jednog sastojka napravite prirodno sredstvo za čišćenje

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
27.07.2026.
u 13:30
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Nakon cijeđenja limuna njegova kora najčešće završi u smeću, iako se od nje može napraviti učinkovito prirodno sredstvo za čišćenje. Za ovaj višenamjenski sprej potrebna su samo dva sastojka i nekoliko minuta pripreme.

Kore limuna, nakon što iscijedite sok, ne moraju završiti u smeću. Prelijte ih alkoholnim octom i dobit ćete prirodno sredstvo za uklanjanje masnoće, prljavštine i neugodnih mirisa. Za pripremu ovog sredstva potrebni su samo ta dva sastojka, staklenka i bočica s raspršivačem. Ovaj pripravak odličan je za sve one koji žele izbjeći korištenje agresivnih kemikalija, a vrlo je učinkovit za čišćenje kuhinje i kupaonice, prenosi Homestead.

U staklenku stavite kore limuna i prelijte ih alkoholnim octom. Želite li dobiti intenzivniji miris sredstva, možete dodati nekoliko grančica aromatičnog bilja poput ružmarina, metvice ili lavande.Tekućinu ostavite na sobnoj temperaturi najmanje tjedan dana, a najbolje dva do tri tjedna. Za to vrijeme ocat će iz limunove kore izvući prirodna eterična ulja koja će ublažiti njegov miris i povećati učinkovitost sredstva za čišćenje. Kada pripravak odstoji, procijedite ga kroz gusto cjedilo ili gazu kako biste uklonili komadiće kore, a zatim tekućinu ulijte u bočicu s raspršivačem. Ocat nije potrebno razrjeđivati vodom jer je najučinkovitiji u svom izvornom obliku.

Ovim sredstvom možete čistiti kuhinjske radne ploče, sudopere, pločice, tuš-kabine, kade, WC školjke, hladnjak i površine od nehrđajućeg čelika. Korisno je i za uklanjanje neugodnih mirisa s dasaka za rezanje, posuđa te iz perilice rublja i perilice posuđa. Tekućinu raspršite po željenoj površini i ostavite da djeluje nekoliko minuta prije nego što je prebrišete krpom ili spužvom. Kod tvrdokornih mrlja ili zaprljanih fuga u kupaonici može djelovati i desetak minuta prije ispiranja. S obzirom na to da su limun i alkoholni ocat kiseli, ovo sredstvo nije prikladno za mramor, granit i druge površine od prirodnog kamena jer ih može oštetiti. Ne preporučuje se ni za namještaj i podove od prirodnog drva jer može uzrokovati promjenu boje i oštetiti površinu.
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