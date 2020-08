Znate li kako se čuva krumpir? Spriječite proklijavanje uz samo jednu jabuku

Krumpir je namirnica koja bi se trebala držati na suhom i tamnom mjestu, poput ostave ili garaže, ali nemaju svi mogućnost pravilno spremati krumpir. Ako se krumpir nalazi na svijetlom i vlažnom mjestu, on počinje klijati i brzo gubi svoju čvrstu teksturu i prepoznatljiv okus. No postoji jednostavan način kako ćete to spriječiti, a potrebna vam je samo jedna jabuka, prenosi Lifehacker.

Sve što trebate napraviti jest u svoju posudu ili vreću s krumpirom dodati jednu jabuku i to u sredinu. Jabuka proizvodi i ispušta etilen, prirodni plin koji sprečava nastanak korijena i proklijavanje krumpira. Međutim, jabuke također utječu na prebrzo sazrijevanje drugog voća i povrća pa ih treba čuvati dalje od njih.

Krumpir pohranjen s jabukom ostaje čvrst i bez klica čak i nakon osam tjedana, za razliku od krumpira pohranjenog bez jabuke; a oni su "uglavnom mekani, naborani i tužnog izgleda." Zato dodajte jabuku i spremite svoj krumpir.

