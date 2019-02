Znate li kako ova jedna `sitnica` može napraviti čudo u seksu? Doznajte...

Dobar seksualni život odrazit će se i na ostale sfere vašeg života. Nedavno istraživanje pokazalo je kako osobe koje imaju redovite seksualne odnose ostvaruju bolje rezultate na radnom mjestu i općenito su uspješnije i sretnije.

No, što ako niste sretni sa svojim seksualnim životom?

I male promjene u navikama mogu učiniti puno. Ženama je posebno teže opustiti se, posebice ako se bore s neželjenim kilogramima pa im samim time i pada samopouzdanje. Skrivanje vlastitog tijela mnogim je ženama prioritet prilikom seksualnog odnosa zbog čega se ne mogu opustiti niti uživati u potpunosti.

Stručnjaci za veze i terapeuti savjetuju kako možete napraviti "čudo" za svoj seksualni život jednom sitnicom. Udijelite kompliment svojoj partnerici ili partneru.

Studija koja je objavljena u časopisu Journal of Sex and Marital Therapy obuhvatila je 200 žena u dobi od 18 do 30 godina koje su se nalazile u vezi. Stručnjaci su ih ispitali o tome kako se osjećaju kada je riječ o njihovom tijelu i što njihovi partneri misle o svom izgledu.

Žene su davale odgovore o svom seksualnom životu, koliko često osjećaju seksualnu želju, razinu uzbuđenja, koriste li lubrikante i koliko često, doživljavaju li orgazme...

Rezultati su pokazali kako su žene koje se osjećaju nesigurno zbog svog tijela doživljavaju manje zadovoljstva u krevetu od onih čiji partneri ne doživljavaju njihov izgled kao uvjet za zadovoljstvo i češće pohvale svoje partnerice i njihov izgled, unatoč "nesavršenostima": Žene koje se osjećaju atraktivne svojim partnerima imaju bolja seksualna iskustva, a osjećaju se atraktivnije ako ih njihovi partneri prihvaćaju kakve jesu.

Jedna od zaključaka je i da muškarci koji znaju kada dati kompliment svojoj partnerici, slove za bolje "ljubavnike".

