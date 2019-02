Brutalno iskren muškarac otkrio tri pravila kojih se drži kad je riječ o ženama

Nema ništa loše u tome da svako od nas ima svoje kriterije kada je riječ o osobnim odnosima. I svi imamo, na kraju krajeva, neka svoja očekivanja od partnera i odnosa.

Ipak, nedavni intervjuu s poznatim američkim igračem bejzbola Trevorom Baureom (28), podigao je mnogo prašine, ili barem ženskih obrva i to izjavama o tome koja tri pravila slijedi kada je riječ o njegovom privatnom životu i stvaranja odnosa sa ženama.

Pa krenimo redom...

"Bez osjećaja..."

Žene su itekako postale kritične na Trevorevu izjavu: Čim se počnu pojavljivati neki osjećaji, bježim glavom bez obzira. Nisam zainteresiran za nikakve ozbiljne veze i emotivno sam nedostupan."

"Bez ikakvih statusa o meni"

Bauer je otkrio i da ne dopušta nikakve objave na društvenim mrežama o njemu dok je s nekom ženom. Smatra kako privatni život treba ostati privatan.

"Spavam s kim hoću"

Ovaj je sportaš šokirao i iskrenim priznanjem da dok je s nekom ženom u vezi, slobodno ima seksualne odnose s ostalima. Kako mu se prohtije. " Ako vam se to ne sviđa, imate potpuno pravo na to. Možemo biti odlični platonski prijatelji. "

Iako je iskrenost osobina koju rijetki danas imaju, a koju mnogi traže, u ovom slučaju istina je mnogim ženama bila "neprivlačna" pa su ovog sportaša prozvali na društvenim mrežama.

Trevor Bauer is a real catch based on his “dating rules” 🤮

Trevor Bauer: If you want a relationship here are my three rules...



Women: pic.twitter.com/ePABrC2F0P