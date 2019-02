'Potajno se nalazim sa sestrom svoje supruge, a sad smo ulovljeni...'

"Ulovila nas je kamera na poslu", napisao je u svom pismu Deidre.

"Kad se otvorilo radno mjesto u tvrtci za koju radim, sestra moje supruge zamolila me da kažem par dobrih riječi o njoj šefovima. Nedavno je dobila otkaz na svom prijašnjem poslu, pa je i moja supruga rekla kako bi bila dobra ideja da se zaposli u tvrtci u kojoj ja radim. Imam 42 godine i u braku sam 18 godina. Moja žena ima 40 godina i imamo sina od 10, te kćer od 9 godina. Nikada nisam ni gledao druge žene, ali polako smo se sestra moje supruge i ja zbližili. Ona ima 33 godine."

Jedne večeri ostali su sami na poslu.

"Bili smo u jednoj prostoriji u kojoj nije bilo grijanja, pa je moja šogorica rekla kako joj je hladno. Rekao sam joj da dode do mene, ja ću je zagrliti i ugrijati. Bio je jako dobar osjećaj zagrliti ju. Nisam to osjetio nikada u životu. Od tada je prošlo tri mjeseca i cijelo vrijeme se nalazimo kako bismo se seksali."

No, nedavno je ovaj par otkriven...

"Dogodila se pljačka na poslu i zaštitari su morali pogledati što su kamere snimile. Menadžer me pozvao u svoj ured i rekao kako nas je vidio na kamerama kako se seksamo... Dobio sam upozorenje kako je to zadnji put da se to dogodilo na poslu, a ako se ponovi da ćemo dobiti otkaz jer on nas ne namjerava pokrivati."

Muškarac piše kako ne zna što da radi jer se pomalo zaljubljuje u sestru svoje supruge.

"I dalje mi je stalo do žene, a i ne želim povrijediti svoju djecu."

Deidre odgovara: "Pažnja žene koja je gotovo deset godina mlađa od vas, vjerojatno vam odgovara, a možda je ona i mlađa verzija vaše supruge - nešto kao novi model."

No, upozorava ga kako mora na sve pogledati realno.

"Izvadite glavu iz hlača. Zamislite kako bi to bilo da ostavite suprugu zbog nje. Razorena obitelj, vaša djeca bila bi tužna, a supruga jako povrijeđena. Koliko ta žena uopće želi ući u svađu sa svojom starijom sestrom?

Prestanite sa svime prije no što razorite brak i izgubite poštovanje svih ljudi oko sebe. Recite svojoj šogorici da mora naći muškarca s kojim će biti sretna i biti zadovoljna u vezi i da je vaša afera završena. Koncentrirajte se na poboljšanje svog braka tako da više ne dođete u napast."

