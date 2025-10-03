Stručnjaci upozoravaju: Opasnost od moždanog udara vreba i u frizerskom salonu

Ponekad ni ne razmišljamo o tome koliko nam svakodnevne i naizgled bezazlene radnje mogu naštetiti zdravlju. Navike koje činimo automatski, poput određenih rutina u kući ili na poslu, mogu dugoročno imati negativne posljedice na naše tijelo i dobrobit. Pranje kose šamponom i masaža vlasišta ključni su, i obično opuštajući, dio svakog posjeta salonu. Količina vremena provedenog uz poseban umivaonik obično ovisi o opsegu tretmana čišćenja i regeneracije. No, problem je u tome što predugo zabacivanje glave unatrag u frizerskom umivaoniku može pritisnuti ili oštetiti vertebralne arterije koje opskrbljuju mozak krvlju, što potencijalno može dovesti do moždanog udara koji mijenja život.

To je dovoljno česta pojava da je dobila kolokvijalni naziv "sindrom moždanog udara u kozmetičkom salonu" (BPSS), piše New York Post. Nedavni pregled medicinske literature, objavljen u svibnju u časopisu The American Journal of Emergency Medicine, identificirao je 54 slučaja BPSS-a tijekom 48 godina. Četrdeset i dva su nastala u salonima, dok su stomatološki zahvati rezultirali s osam slučajeva. Druga okruženja bila su odgovorna za preostala četiri incidenta. "U panorami neuroloških hitnosti, BPSS se ističe ne samo zbog svoje jedinstvene etiologije već i zbog uobičajene prirode svog okidača - hiperekstenzije vrata tijekom pranja kose u salonu", napisali su istraživači.

Puknuće vertebralnih arterija, koje se protežu duž stražnjeg dijela vrata, ili karotidnih arterija, sa strane vrata, može se pretvoriti u moždani udar kada krv koja ulazi u ozlijeđenu stijenku formira ugrušak koji putuje do mozga. To je ono što je Elizabeth Smith rekla da joj se dogodilo 2014. godine, dva tjedna nakon što je napravila frizuru u kalifornijskom salonu. "Idem spavati pitajući se hoću li se sutra probuditi", rekla je Smith novinarima nakon što je tužila salon. Objasnila je da joj je hiperekstenzija vrata u umivaoniku "prerezala" vertebralnu arteriju.

Disekcija vratne arterije izazvala je nestabilan hod, gubitak motorike u lijevoj ruci i oštećenje vida na lijevom oku, navedeno je u njezinoj tužbi. Simptomi BPSS-a variraju ovisno o opsegu vaskularnog oštećenja, ali mogu uključivati: iznenadnu paralizu ili slabost na jednoj strani tijela, posebno lica, ruke ili noge, vrtoglavicu, gubitak ravnoteže i probleme s hodanjem, zamagljen ili dvostruki vid u jednom ili oba oka, glavobolju, mučninu, povraćanje, otežano disanje, žvakanje ili gutanje te nerazgovijetan govor.

U medicinskom pregledu, istraživači su izvijestili da su najčešći simptomi BPSS-a vrtoglavica, problemi s ravnotežom i glavobolja. Liječenje je uključivalo lijekove za rješavanje krvnih ugrušaka, postavljanje stenta za vraćanje protoka krvi u blokiranu arteriju i operaciju. "Ishodi su se kretali od potpunog oporavka do trajnih simptoma i smrti. Podaci o praćenju bili su rijetki", objasnili su istraživači.

BPSS je prvi put opisan kod četvero pacijenata 1974. godine, a sam termin skovan je gotovo dva desetljeća kasnije, odnosno 1993. godine kada je njujorški neurolog izvještavao o pet slučajeva. Rizik od BPSS-a ne znači da morate smanjiti ili izbjegavati posjete salonu. "Prilikom odlaska u salon, vrat treba biti poduprt da ne bi bilo potrebno značajno istezanje unatrag. Alternativno, kosu operite ili isperite u uspravnom položaju", objasnio je njujorški neurolog dr. Jeremy M. Liff.

Smotani ručnik ili jastuk postavljen ispod vrata može pružiti potporu dok naginjete glavu unatrag. Vaš frizer također može koristiti ručni raspršivač za kosu dok sjedite uspravno. Obavezno odmah recite ako osjetite bilo kakvu nelagodu.