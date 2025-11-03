Naši Portali
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Najveća prijetnja čovječanstvu

Znanstvenici tvrde da nas neće ubiti ni vanzemaljci ni asteroidi: Evo kako će čovječanstvo doista nestati

Autor
Ana Hajduk
03.11.2025.
u 10:30

Hoćemo li biti vrsta koja se sama uništila, ili ona koja je naučila kontrolirati vlastitu moć? Vrijeme će pokazati.

Kad bi vas netko pitao kako će svijet završiti, što biste rekli? Klimatske promjene, asteroid, možda vanzemaljci? Ljudi su od pamtivijeka fascinirani idejom apokalipse — od drevnih proročanstava do suvremenih teorija zavjere na internetu. No, prema mišljenju stručnjaka, postoji mnogo prizemniji i realniji scenarij: sami sebe možemo uništiti. Umjesto supervulkana ili svemirskih prijetnji, najizgledniji kraj čovječanstva mogao bi doći zbog tehnologije i oružja koje smo sami stvorili, piše LADBible

Nuklearni rat: prijetnja koja može sve okončati za nekoliko sati

Još od trenutka kada je J. Robert Oppenheimer izgovorio slavne riječi “Postao sam smrt, razarač svjetova” nakon prve nuklearne eksplozije 1945., čovječanstvo živi u sjeni nuklearnog oružja. Iako je nuklearna bomba korištena samo dva puta u ratu — u Hirošimi i Nagasakiju — rizik nikada nije nestao. Danas devet zemalja posjeduje nuklearni arsenal: SAD, Rusija, Kina, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Indija, Pakistan, Izrael i Sjeverna Koreja.

“Nuklearni rat mogao bi uništiti civilizaciju u roku od nekoliko sati”, upozorava dr. Rhys Crilley sa Sveučilišta u Glasgowu. Za razliku od klimatskih promjena koje djeluju sporo, nuklearna katastrofa može biti trenutna. I ne mora biti namjerna — povijest bilježi više situacija kada je svijet izbjegao nuklearni rat samo zahvaljujući ljudskoj prisebnosti. Najpoznatiji primjer je sovjetski časnik Vasilij Arhipov, koji je tijekom Kubanske krize 1962. odbio odobriti lansiranje nuklearne torpede. Jedna pogreška, jedan nesporazum — i kraj bi mogao biti trenutačan.

Umjetna inteligencija: tehnologija koja nas može nadmašiti

Druga velika prijetnja dolazi iz tehnološkog napretka. Umjetna inteligencija razvija se brže nego što mnogi društveni sustavi mogu pratiti. Neki stručnjaci upozoravaju da bi upravo umjetna inteligencija mogla postati nekontrolirana — s posljedicama koje ne možemo predvidjeti.

Geoffrey Hinton, pionir umjetne inteligencije poznat kao “kum AI-ja”, tvrdi da postoji 10–20% šanse da umjetna inteligencija izazove globalnu katastrofu. “Prvi put u povijesti suočavamo se s nečim pametnijim od nas samih”, rekao je Hinton za BBC, “Većina stručnjaka smatra da ćemo unutar 20 godina imati AI koja je inteligentnija od ljudi — i to je zastrašujuće”. 

Centar za sigurnost umjetne inteligencije također upozorava da se AI rizici trebaju tretirati jednako ozbiljno kao pandemije ili nuklearno oružje. “Sprječavanje izumiranja uzrokovanog umjetnom inteligencijom treba biti globalni prioritet”, navode vodeći istraživači.

Jedna je poruka jasna: najveća prijetnja čovječanstvu možda nije u svemiru, prirodi ili sudbini — nego u našim vlastitim rukama. Hoćemo li biti vrsta koja se sama uništila, ili ona koja je naučila kontrolirati vlastitu moć? Vrijeme će pokazati.

Ključne riječi
prijetnja čovječanstvo umjetna inteligencija nuklearni rat smak svijeta

Komentara 6

Pogledaj Sve
AG
Agram1960
11:16 03.11.2025.

Zar to neće učiniti zločesti Rusi?

ZE
Zemunac9
11:07 03.11.2025.

Sama pomisao da na svijetu više ništs nije besplatno vam dolazi do toga da je gotovo.Gore dolje ...100godina je nebitno

Avatar Tvrdi
Tvrdi
11:00 03.11.2025.

Ubit će nas prdac metana krave na polju.

Kupnja