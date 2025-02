Znanstvenici pronašli nove viruse - i to u kupaonicama: ‘O njima znamo vrlo malo’

U novoj studiji koju je vodilo Sveučilište Northwestern, mikrobiolozi su otkrili da su glava tuša i četkice za zube preplavljene izuzetno raznolikom zbirkom virusa, od kojih je većina potpuno nepoznata, prenosi Science Daily. Iako ovo može zvučati zastrašujuće, dobra vijest je da ti virusi ne ciljaju ljude; oni ciljaju bakterije.

Prikupljeni mikroorganizmi u ovoj studiji su bakteriofagi, ili "fagi", vrsta virusa koja inficira i replicira se unutar bakterija. Iako znanstvenici još uvijek znaju vrlo malo o njima, bakteriofagi su nedavno privukli pažnju zbog potencijalne upotrebe u liječenju bakterijskih infekcija otpornih na antibiotike. Ranije nepoznati virusi koji se skrivaju u kupaonicama mogli bi postati vrijedan izvor materijala za istraživanje takvih primjena.

“Broj virusa koji smo otkrili je nevjerojatan,” rekla je Erica M. Hartmann sa Sveučilišta Northwestern, koja je vodila istraživanje. “Pronašli smo mnoge viruse o kojima znamo vrlo malo, i još više onih koje nikada prije nismo vidjeli. Nevjerojatno je koliko neiskorištene bioraznolikosti postoji svuda oko nas. I ne morate ići daleko da biste je pronašli; ona nam je doslovno pred nosom.”

Nova studija je nastavak prethodnog istraživanja, u kojem su Hartmann i njezini kolege sa Sveučilišta Colorado proučavali bakterije na četkicama za zube i glavama tuša. U prethodnim istraživanjima, istraživači su zamolili sudionike da pošalju korištene četkice za zube i uzorke sakupljene s tuša. Inspirirana zabrinutošću da ispiranje toaleta može stvoriti oblak čestica aerosola, Hartmann je prethodno istraživanje četkica za zube nazvala “Operacija prljava četkica.”

“Ovaj je projekt započeo iz znatiželje,” rekla je Hartmann. “Željeli smo saznati koji mikrobi žive u našim domovima. Ako razmislite o zatvorenim prostorima, na površinama poput stolova i zidova, mikrobi teško opstaju. Oni preferiraju vlažne uvjete. A gdje ima vode? Unutar glava tuša i na četkicama za zube.” Nakon što je okarakterizirala bakterije, Hartmann je zatim koristila sekvenciranje DNK kako bi proučila viruse u istim uzorcima. Rezultati su je odmah iznenadili. Uzorci su sadržavali više od 600 različitih virusa, i nijedan uzorak nije bio isti. “Nismo uočili gotovo nikakvo preklapanje vrsta virusa između tuš-glava i četkica za zube,” rekla je Hartmann. “Također smo uočili vrlo malo preklapanja između bilo koja dva uzorka. Svaki tuš i svaka četkica za zube su poput malog izoliranog otoka. To samo naglašava nevjerojatnu raznolikost virusa koja postoji.”

Iako su pronašli malo zajedničkih obilježja među uzorcima, Hartmann i njezin tim su primijetili da su mibrobakteriofagi virusi prisutni u većem broju od ostalih vrsta faga. Oni inficiraju mikobakterije, patogene vrste koje uzrokuju bolesti poput lepre, tuberkuloze i kroničnih infekcija pluća. Hartmann smatra da bi ih istraživači jednog dana mogli koristiti za liječenje ovih i sličnih infekcija. “Možemo zamisliti upotrebu ovih virusa kao načina za uklanjanje patogena iz vodovodnih sustava,” rekla je. “Želimo istražiti sve funkcije koje ovi virusi mogu imati i otkriti kako ih možemo koristiti.”

Hartmann upozorava ljude da se ne brinu zbog mikroskopskog života u kupaonicama. Umjesto posezanja za izbjeljivačem, namačite glavu tuša u octu kako bi uklonili naslage kamenca ili ih jednostavno operite običnim sapunom i vodom. Također je preporučljivo redovito mijenjati glave četkica za zube ili kupovati nove. Hartmann također nije pobornica antimikrobnih četkica za zube, jer, kako kaže, one mogu dovesti do razvoja bakterija otpornih na antibiotike. “Mikrobi su svuda oko nas, a od velike većine njih nećemo se razboljeti,” rekla je. “Što ih više napadamo dezinfekcijskim sredstvima, to će veća biti njihova otpornost ili će postati teže za liječenje.”

