Je li sigurno jesti hranu čija je ambalaža napuhnuta? Evo kada to možda i nije dobro!

Ambalaža bi trebala održavati našu hranu svježom i sigurnom, ali ponekad plastična folija na pakiranju piletine bude izbočena i ispunjena zrakom ili je konzerva graha ispupčena na način koji ne izgleda sasvim ispravno. Možda je primamljivo jesti hranu u izbočenom pakiranju, ali postoji razlog za zabrinutost, piše Huffpost.

Prema stručnjacima za sigurnost hrane, neka napuhnuta hrana je bezopasna, ali neka može dovesti do ozbiljnih bolesti. Važno je znati razliku i rizike.

Prema Darinu Detwileru, iz programa za sigurnost hrane Nacionalnog udruženja za zdravlje okoliša i autoru knjige "Sigurnost hrane: prošlost, sadašnjost i predviđanja", ispitivanje pakiranja hrane ključni je korak u očuvanju zdravlja. Gledanje ambalaže kako bi se uvjerili da nije napuhnuta, trebao bi biti korak koji svi poduzimaju prije jela, slično gledanju datuma "upotrijebiti do" hrane ili mirisanju hrane koja je stajala kako bi bili sigurni da nema loš miris.

Što uzrokuje napuhnutu ambalažu hrane? Kad se pakiranje počne napuhivati, to gotovo uvijek ukazuje na rast bakterija, rekao je Jagdish Khubchandani, profesor javnog zdravlja na Sveučilištu New Mexico State koji se specijalizirao za sigurnost hrane. Bakterija proizvodi plin, ugljični dioksid. Kako se plin unutar paketa povećava, paket se širi, što dovodi do ispupčenja, objasnio je.

Rjeđe, nadutost mogu uzrokovati drugi čimbenici. Promjene u nadmorskoj visini mogu uzrokovati promjene u tlaku unutar paketa - a to može uzrokovati ispupčenje, rekao je Khubchandani. Ako primijetite da je paket ispupčen nakon leta ili živite u visokom području, visina bi mogla biti krivac. Limenke koje su bile smrznute vjerojatno će se također napuhati, ali su sigurne za upotrebu sve dok su šavovi netaknuti i limenka nije zahrđala, prema Ministarstvu poljoprivrede Sjedinjenih Država.

Vrećice špinata i drugog lisnatog povrća mogu se "napuhati zbog prirodnog procesa disanja zelenog povrća", što nema nikakve veze s bakterijama, rekao je Detwiler. Međutim, gotovo je nemoguće dokučiti zašto je paket izbočen samo gledajući ga, objašnjava Rolando Gonzalez, znanstvenik koji se specijalizirao za sigurnost hrane i koji je glavni znanstveni direktor u The Acheson Group. Kao rezultat toga, on preporučuje uvijek pretpostaviti da je rast bakterija krivac i djelovati u skladu s tim.

Što se događa ako jedete hranu iz napuhane ambalaže? Ako jedete hranu koja je bila u izbočenoj ambalaži, "učinak može varirati od nepostojanja problema, do lošeg okusa u ustima, do velikih zdravstvenih problema", rekao je Khubchandani. Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Država kaže da se većina ljudi koji jedu pokvarenu hranu neće razboljeti. Khubchandani objašnjava da "naš želudac i crijeva nude veliku zaštitu, tako da možete probaviti klice ili naše tijelo može pomoći u njihovom izlučivanju povraćanjem ili velikom nuždom kako bi izlučilo klice."

No, neće svi koji jedu hranu iz napuhnute ambalaže tako olako proći. Ljudi mogu završiti s pretjeranim proljevom i povraćanjem, rekao je. Što je još gore, hrana iz izbočenih pakiranja može dovesti do potpunih epizoda bolesti koje se prenose hranom što dovodi do zatajenja bubrega, kardiovaskularnih abnormalnosti, paralize i smrti, naglasio je. Khubchandani upozorava da ne riskirate sa svojim zdravljem, bez obzira na to koliko žudite za onim što je unutar napuhanog paketa. Centar za kontrolu bolesti procjenjuje da se svake godine više od 100.000 ljudi šalje u bolnicu zbog bolesti izazvanih hranom. Više od 3000 njih će umrijeti. Iako možete biti dobro ako jedete neku sumnjivu hranu, "to je stvar slučajnosti", rekao je Khubchandani, i važno je znati rizike. Detwiler se slaže i dodaje: "Ako sumnjate, izbacite to."

Posebna razmatranja: Neke namirnice zahtijevaju posebnu pažnju zbog načina na koji su pakirane. U nekim slučajevima to je zato što je izbočena vrećica rijetko znak ozbiljnog problema. Vrećice za čips "namjerno su dizajnirane da se napuhnu jer su ispunjene zrakom", rekao je Khubchandani. Štoviše, čips ima “manju vjerojatnost rasta mikroba i stvaranja plinova” od druge hrane pa je manja šansa da ćete se razboljeti ako čips jedete iz vrećice koja je bila ispupčena. Suprotno tome, "imperativ je ispitati svu konzerviranu hranu na znakove ispupčenja, curenja ili hrđe, jer to mogu biti ulazne točke ili pokazatelji rasta bakterija i proizvodnje toksina", što može biti kobno, rekao je Detwiler.

Ispupčenje u konzerviranoj hrani "značajan je znak upozorenja" da bi botulinum mogao biti prisutan, objasnio je. Botulizam je "posebno zabrinjavajući jer može dovesti do potencijalno smrtonosne bolesti." Objašnjava da simptomi botulizma uključuju "dvostruki vid, otežano gutanje, slabost mišića i zatajenje disanja". Iako bi svako izbočeno pakiranje moglo ukazivati ​​na prisutnost botulizma, "rizik je posebno izražen u hrani s niskim udjelom kiseline pohranjenoj u okruženjima bez kisika, poput konzervirane robe", objasnio je. Kao rezultat toga, Detwiler preporučuje posebno pažljivo pregledavanje konzervirane robe. "Inspekcija ne bi trebala biti površna, već temeljita, osiguravajući cjelovito pregledavanje limenke od vrha do dna i s jedne na drugu stranu", rekao je. Ako je limenka ispupčena, čak i malo, treba je baciti, rekao je Detwiler.

