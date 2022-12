Znanstvenici otkrili: Konzumacija određene hrane može smanjiti stres i poboljšati san

Možda ste svjesni činjenice da postoje namirnice koje vam mogu pokvariti san. Postoje i namirnice koje biste trebali izbjegavati kad ste pod stresom. S druge strane, nova je studija otkrila da 'psihobiotička dijeta' ne samo da može smanjiti stres već vam može pomoći i da bolje spavate, piše Eatthis.

Studija iz listopada 2022. objavljena u časopisu Molecular Psychiatry, uključila je 45 odraslih osoba u dobi od 18 do 59 godina koji su normalno konzumirali prehranu s malo vlakana. Sudionici su bili podijeljeni u dvije grupe koje su dobile upute da se hrane različitim dijetama. Prva grupa je prešla na dijetu koja je slijedila prehrambenu piramidu. Druga je grupa zamoljena da jede 'psihobiotičku dijetu' koja uključuje veliku količinu fermentirane hrane.

Doktor John Cryan, vodeći autor ove studije, rekao je da je njegov istraživački tim skovao frazu 'psihobiotička dijeta' da se odnosi na intervencije ciljane na mikrobiotu koje podržavaju mentalno zdravlje.

Druga grupa je posebno upućena da se pridržava dnevnog menija koji uključuje 2 do 3 porcije fermentirane hrane (kao što su kiseli kupus, kefir ili turšija), 5 do 8 porcija žitarica i 6 do 8 porcija voća i povrća koje se bogata probiotičkim vlaknima (uključujući jabuke, banane, kupus, poriluk i luk). Također zamoljeni su da jedu 3 do 4 porcije mahunarki svakog tjedna.

Rezultati su pokazali da, iako su obje grupe primijetile poboljšanje u snu, a sudionici koji su jeli psihobiotičku prehranu doživjeli su i smanjenje količine i intenziteta stresa pod kojim su možda bili u to vrijeme. Osim toga, nivo percipiranog stresa je bio sve manji što je sudionik više pratio psihobiotičku ishranu.

- Stres utječe na zdravlje probavnog sustava i može spriječiti učinkovitu apsorpciju hranjivih tvari potrebnih za borbu protiv stresa i drugih potencijalnih rizika povezanih s njim. Potrebna su daljnja istraživanja, ali ona pružaju dodatne dokaze o tome koliko su prehrana i san važni u upravljanju stresom i spavanjem - rekla je jedna od autora studije, Catherine Gervacio.

