Znanost o sretnim brakovima: Ovo su 5 tajni dugotrajnih ljubavi

Jeste li se ikada zapitali kako neki ljudi ostaju u braku desetljećima, a još uvijek izgledaju jednako sretni kao na dan vjenčanja? Prema Paulu Hokemeyeru, autoru knjige Fragile Power: Why Having It All Is Never Enough, ovi sretni parovi imaju nekoliko tajni. 'Kao ovlašteni bračni i obiteljski terapeut, imao sam privilegiju zauzimati mjesto u prvom redu u kazalištu braka gotovo 20 godina', kaže za Best Life.

'Tijekom ovog vremena bio sam promatrač onoga što čini, a što ne čini dugotrajnu ljubav. I dok seksualni intenzitet doista opada s godinama, ljubavna snaga može postati jača kada partneri obrate pozornost na njegovanje određenih osobina u njihovom odnosu', dodaje. Ovo su ključne tajne dugotrajne ljubavi, prema dr. Hokemeyeru.

1. Poštovanje: Aretha Franklin otkrila je svijetu tajnu sretnih parova u svojoj hit pjesmi Respect iz 1967. godine. 'Bez obzira na seksualnu orijentaciju, rasu, dob, vjeru ili bilo koje drugo obilježje para, jedina stvar koja ih održava zdravim, sretnim i zaljubljenim je duboko poštovanje prema drugoj osobi, odakle god dolazila, gdje god bila i gdje god da se trenutno nalazi', kaže dr. Hokemeyer.

2. Radoznalost: Znatiželja je možda ubila mačku, ali ne i romantika. 'Parovi koji su sretni zajedno nikada ne gube znatiželju za svijet u kojem imaju privilegiju živjeti, jedno za drugo ili za sebe', objašnjava dr. Hokemeyer, 'Znatiželja je ono što omogućuje parovima da svako jutro ustanu iz kreveta i raduju se onome što mogu otkriti tog dana'.

3. Smisao za humor: Parovi koji se smiju zajedno, ostaju zajedno, kaže dr. Hokemeyer. 'Biti sretan tijekom duljeg vremenskog razdoblja zahtijeva vidjeti obilje humora u izazovima i klonulosti života', objašnjava, 'Par koji se ne može zajedno smijati osuđen je na jadnu egzistenciju i neizbježan prekid'.

4. Usklađeni tempo: Brakovi su maratoni, a ne sprintevi, objašnjava dr. Hokemeyer: 'Vidio sam previše parova koji misle da bi tempo kojim započinju brak trebao ostati isti tijekom čitavog braka. Ne, parovi moraju priznati da brakovi prolaze kroz životne faze i trebali bi svjesno prilagoditi svoj tempo u skladu s tim'.

5. Ljubaznost: Ljubazno srce mnogo znači u braku. 'Život je izazovan i neizvjestan. Može nas dovesti u situacije koje nas čine zločestima i krhkima. Uspješni dugoročni partneri suprotstavljaju se ovom porivu aktivno njegujući ljubazan i velikodušan duh', kaže dr. Hokemeyer.

