Neočekivani saveznik protiv masnih mrlja: Ovaj sastojak čisti odjeću u nekoliko minuta

Tvrdokorne i masne mrlje jedan su od najčešćih razloga zbog kojeg omiljena odjeća završi u otpadu. Dovoljna je kap ulja tijekom kuhanja ili nepažljiv trenutak za stolom da na omiljenoj majici ostane trag koji se teško uklanja. Mnogi tada posežu za sredstvima za čišćenje, sodom bikarbonom ili octom, no jedna stručnjakinja za čišćenje tvrdi da se učinkovito rješenje može pronaći među stvarima koje već imate kod kuće.

Georgia, koja na TikToku objavljuje savjete za održavanje doma pod profilom Clean with Georgia, otkrila je da za uklanjanje masnih mrlja koristi običnu kredu. Nakon što se ukloni višak masnoće s tkanine, kredom treba dobro prekriti i istrljati zaprljano područje. Tajna ove metode krije se u sposobnosti krede da upija tekućine i masnoće. Kada dođe u kontakt s uljem, počinje ga izvlačiti iz vlakana tkanine i zadržavati ga u svojoj strukturi. Kako bi postupak bio što učinkovitiji, kredu je potrebno ostaviti da djeluje određeno vrijeme. Stručnjaci iz Boscha savjetuju da se kreda ponovno nanese ako primijetite da se počela grudati. Postupak se može ponavljati sve dok se grudice više ne stvaraju, što upućuje na to da u tkanini više nema značajne količine ulja. Nakon toga dovoljno je ukloniti ostatke krede i odjevni predmet oprati na uobičajenom programu, prenosi The Daily Express.

Jill Koch, autorica platforme Jill Comes Clean, objasnila je i zašto je kreda toliko učinkovita u uklanjanju masnih mrlja: „Kreda se najčešće proizvodi od vrste vapnenca poznate kao kalcijev karbonat. Kada je nanesete na masnu mrlju, upija ulje i zadržava ga u sebi. Nakon toga možete ukloniti kredu, a zajedno s njom i ulje.” Dodala je da suvremene krede često sadrže i druge sastojke, no kalcijev karbonat i dalje ostaje njihov glavni sastojak. Naravno, ova metoda neće uvijek ukloniti stare i duboko ukorijenjene mrlje, no može biti vrlo korisna kod svježih tragova ulja i masnoće. S obzirom na to da ne zahtijeva posebna sredstva ni dodatne troškove, riječ je o praktičnom i pristupačnom rješenju koje svakako vrijedi isprobati prije nego što u potpunosti odustanete od odjevnog predmeta i bacite ga u otpad.