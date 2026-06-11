Neuroznanstvenik otkrio koju skupinu namirnica jede svaki dan kako bi usporio starenje

Neuroznanstvenik dr. David Cox otkrio je koju skupinu namirnica svakodnevno uključuje u prehranu kako bi očuvao zdravlje i usporio procese povezane sa starenjem. O ovoj je temi govorio u emisiji Tonight na ITV-u, koja se bavila pitanjem može li se kvalitetniji život u starijoj dobi postići boljim prehrambenim navikama. Tema je posebno aktualna zbog sve većeg interesa za plave zone, regije u kojima ljudi žive znatno dulje od prosjeka, kao i zbog činjenice da se broj osoba koje dožive stotu godinu života tijekom posljednja dva desetljeća udvostručio.

Nikad nije kasno, tvrdi Cox. Promjene prehrambenih navika mogu znatno utjecati na dugovječnost i tempo starenja, „bilo da imate 20 ili 90 godina”. Iako ljudi danas žive dulje nego prije, dob do koje ljudi žive bez ozbiljnijih zdravstvenih tegoba nije se znatno povećala. Procjenjuje se da zdravi životni vijek muškaraca i žena u prosjeku traje do 61. godine. Kada je riječ o namirnici koju smatra posebno vrijednom za zdravlje, Cox nije imao dvojbi. „Definitivno bobičasto voće. Ono je postalo vrlo važan dio moje prehrane. Primjerice, borovnice. Jagode također. Sadrže prirodne kemijske spojeve koji se nazivaju salicilati. Oni pomažu onesposobiti zombi stanice i olakšavaju imunološkom sustavu da ih ukloni. Bobičasto voće je prava superhrana.“

Govoreći o takozvanim zombi stanicama, objasnio je da stanice u tijelu energiju iz hrane pretvaraju u energiju potrebnu za funkcioniranje organizma. Tijekom tog procesa nastaju i oštećenja koja se s godinama nakupljaju. „Kako starite, vaše tijelo postaje sve punije tih oštećenih stanica koje jednostavno odbijaju odumrijeti.“ Takve stanice mogu pridonijeti razvoju bolesti i povećati zdravstvene rizike u starijoj dobi. Upozorio je i na navike koje dodatno opterećuju organizam. „Mnogi od nas jedu previše. Od trenutka kada se probudimo do trenutka kada odemo na spavanje stalno nešto jedemo, bilo da je riječ o obrocima ili grickalicama. To stvara metabolički stres za organizam jer tijelo nema dovoljno vremena za oporavak.“

U svojoj knjizi The Age Code upozorava i na nedostatke s kojima se suočavaju mlađe generacije, među kojima je nedostatan unos vlakana. Kao problem ističe i veliku količinu prerađene hrane u svakodnevnoj prehrani. Savjetuje veći unos cjelovitih namirnica, voća i povrća kako bi se očuvalo zdravlje i smanjio negativan utjecaj starenja na organizam, prenosi The Mirror.