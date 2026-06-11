Oni su pravi pseći superheroji: Ove pasmine najčešće su podrška osobama sa zdravstvenim teškoćama
Kada se spomenu službeni psi, većina odmah pomisli na labradore i njemačke ovčare. Upravo te pasmine često se biraju jer imaju osobine koje su važne za rad s ljudima: poslušnost, stabilan karakter, društvenost i spremnost na učenje. Ipak, stručnjaci ističu da uz pravi temperament i dobru obuku, tu ulogu mogu preuzeti i mješanci, piše The Dogs for Better Lives.
Službeni psi posebno se obučavaju kako bi pomagali osobama s invaliditetom ili zdravstvenim poteškoćama u svakodnevnom životu. Njihovi zadaci mogu biti različiti, od vođenja slabovidnih osoba, upozoravanja na zvukove, donošenja predmeta.
Oni pomažu pri kretanju, ali su i emocionalna i praktična podrška u određenim situacijama. Upravo zato kod odabira psa nije najvažnije samo kako izgleda, nego koliko je stabilan, prilagodljiv, usmjeren na čovjeka i sposoban učiti.
Labrador retriver: Labrador retriver jedna je od najčešćih pasmina koje se koriste kao službeni psi. Poznati su po prijateljskom karakteru, društvenosti i želji da ugode čovjeku, što ih čini vrlo zahvalnima za trening. Osim toga, snažni su, aktivni i dovoljno izdržljivi da mogu pratiti potrebe osobe kojoj pomažu.
Zlatni retriver: Zlatni retriveri vrlo su slični labradorima po svojoj otvorenosti, toplini i blagoj naravi. Obično su strpljivi, dobro reagiraju na ljude i imaju izraženu želju za suradnjom, zbog čega su dobri kandidati za obuku službenih pasa. Budući da su aktivni i puni energije, mogu se dobro prilagoditi osobama koje trebaju psa koji će ih pratiti kroz različite svakodnevne aktivnosti.
Njemački ovčar: Njemački ovčari imaju dugu povijest rada kao psi vodiči i službeni psi. Vrlo su inteligentni, odani i sposobni naučiti složene zadatke, zbog čega su često izbor za različite vrste radnih uloga. Njihova usredotočenost i zaštitnički karakter mogu biti velika prednost, ali zahtijevaju i kvalitetnu, dosljednu obuku.
Pudl: Pudli su iznimno inteligentni i lako uče, što ih čini dobrim kandidatima za službene pse. Mogu se obučavati za različite zadatke, a zbog više veličina, od patuljastih do standardnih, mogu odgovarati različitim potrebama korisnika. Još jedna njihova prednost je dlaka koja se manje linja, pa su ponekad pogodniji izbor za osobe osjetljive na pseću dlaku ili alergene.
Mješanci također mogu biti odlični službeni psi: Iako se najčešće spominju čistokrvne pasmine, službeni pas može biti i mješanac. Organizacije koje se bave obukom pasa često biraju životinje prema karakteru, a ne samo prema pasmini. Važne su osobine poput samopouzdanja, prijateljskog ponašanja, prilagodljivosti, smirenosti i sposobnosti da pas ostane usredotočen u različitim okruženjima.
Temperament je važniji od izgleda: Dobrog službenog psa ne čini samo pasmina, nego prije svega osobnost. Pas mora biti stabilan, pouzdan, društven i spreman raditi uz čovjeka, ali ne smije biti pretjerano plašljiv, agresivan ili lako ometljiv. Zato se psi za takvu ulogu pažljivo procjenjuju, a tek zatim prolaze dugotrajnu i zahtjevnu obuku.
Neki službeni psi dolaze i iz skloništa: Pojedine organizacije obučavaju i pse iz skloništa kako bi postali službeni psi. Takvi programi pokazuju da i psi nepoznatog podrijetla, uz pravi karakter i stručan trening, mogu uspješno pomagati ljudima. Time se ne mijenja samo život osobe koja dobiva psa pomagača, nego se pruža i nova prilika životinji koja je čekala svoj dom.