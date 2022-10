'Znam da riskiram svoj brak, ali ovisna sam o uzbuđenju afere s drugim muškarcem'

- Ja sam udana žena u kasnim 30-ima i nedavno sam ponovno započela aferu s muškarcem kojeg sam viđala prije nekoliko godina. On je također oženjen i ima djecu. Aferu sam prekinula kada je njegova žena rodila njihovo drugo dijete i, kako suprug i ja nismo imali djecu, razmišljala sam o tome da bismo mogli pokušati i prekinula sam tu aferu. No, još uvijek nemamo djecu - napisala je jedna žena za Mirror.

Nedavno je njezin suprug bio često odsutan zbog posla, pa je ponovno počela razgovarati s tim muškarcem i počeo je dolaziti kada supruga nije bilo kod kuće. Seks s njim joj je odličan i zbog toga je i pomalo ovisna o uzbuđenju koje joj ta afera donosi. On joj se sviđa jer voli svašta isprobavati u krevetu, a i zabavan je, iako joj je jasno dao do znanja da ne želi napustiti svoj brak. No, ni ona nikada nije zapravo razmišljala o tome da ostavi svoga supruga.

- Jednu večer moj suprug je nazvao iz zračne luke da kaže da je dobio raniji let, te da je na putu kući. Moj ljubavnik još je bio u našem krevetu, pa sam ga morala izbaciti i baciti posteljinu u perilicu rublja na pranje. Bilo je to vrlo riskantno i moglo je ispasti jako loše. Ne znam zašto sam se uvalila u ovo, ali mislim da se ne mogu izvući - nastavila je.

- Imam dojam da vam je ova afera odličan način izbjegavanja stvari, odnosno izbjegavanja onoga što se stvarno događa u vašem braku, a možda i problema oko osnivanja obitelji. Razumijem da postoji uzbuđenje u preuzimanju rizika s ovom aferom, ali to je gotovo kao da želite biti uhvaćeni i da nastane kaos. To mi ne zvuči kao osoba koja je sretna u svom braku. Osjećate li se možda kao da vas vaš suprug ne vidi ili ne sluša? Moj savjet je da se prestanete pretvarati da vaš brak nije u krizi, da prekinete aferu i razgovarate sa svojim mužem. Ako to ne učinite i nastavite aferu s drugim muškarcem, izbor će vam biti oduzet jer ćete biti uhvaćeni i možda neće biti povratka za vaš brak. Ako vas dvoje ne želite napustiti svoje partnere, onda morate ostaviti jedno drugo na miru i poraditi na svojim brakovima jer očito trebaju puno pažnje - odgovorila joj je Coleen Nolan.

