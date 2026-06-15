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Izbijaju si novac iz džepa: Ovu pogrešku mnogi rade dok toče gorivo

Zagreb: Vlada RH više neće određivati cijene goriva
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Ana Hajduk
15.06.2026.
u 10:30

Gorivo se može izliti po karoseriji i oštetiti vam boju što može dovesti do neočekivanih troškova.

Mnogi vozači kad toče gorivo, pokušaju što više uliti u rezervoar, tako što kad im sustav prekine mlaz oni natoče još malo, ‘do vrha’. Ali, oni nisu ni svjesni da si tako mogu oštetiti automobil i potrošiti ogromne novce na popravak. Naime, kada vam sustav prekine mlaz goriva, to čini kada je rezervoar uistinu napunjen do vrha, iako vam se čini da stane još malo.

Kada pokušate nastaviti točiti gorivo, vaš spremnik će to detektirati kao višak i izbaciti kroz odvodnu cijev. Dakle, platit ćete gorivo koje nećete ni potrošiti. Također, to se gorivo može izliti po karoseriji i oštetiti vam boju što može dovesti do neočekivanih troškova.

Ali, ni to nije sve. Kad točite gorivo ispuštaju se i plinovi koji bi daljnjim naprezanjem crijeva mogli oštetiti filtar s aktivnim ugljenom, koji se nalazi u mnogim modernim automobilima. To bi, zatim, moglo dovesti do nepravilnog rada motora.
Ključne riječi
Automobil auto gorivo

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