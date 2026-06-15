Flamingo vrba: Nezahtjevno i cijenom pristupačno stablo koje unosi šarenilo u vaš vrt

Ako ovog lipnja želite osvježiti vrt, balkon ili terasu bez velikih ulaganja, vrtlari preporučuju ukrasno stablo koje privlači poglede svojim ružičastim lišćem. Osim što je pristupačno, uspijeva i u teglama, pa je idealno rješenje ako se mučite s nedostatkom prostora. Odabir biljaka za vrt često nije jednostavan, ali jedna vrtlarica smatra da postoji biljka koja se posebno ističe među konkurencijom.

Riječ je o flamingo vrbi, dekorativnom stablu koje tijekom proljeća i većeg dijela ljeta krase upečatljivi ružičasti listovi, dok krajem ljeta postupno prelaze u zelene tonove. Flamingo vrba odlično uspijeva i u posudama, što je čini prikladnom za male vrtove, terase, balkone te za one koji nemaju mogućnost sadnje izravno u zemlju. „Svatko treba ovo stablo od 10 funti u svom vrtu jer što ga više orezujete, to postaje ružičastije“, tvrdi vrtlarica Georgia. Vrtlarica ističe da flamingo vrba uspijeva na sunčanim i polusjenovitim položajima, ali zahtijeva redovito zalijevanje. „To je izuzetno žedno stablo kojem treba puno vode, ali jednako dobro uspijeva i u teglama.“

Iako se u vrtnim centrima najčešće prodaje kao manja sadnica po relativno pristupačnoj cijeni, biljka raste prilično brzo. Georgija navodi da su primjerci koje je posadila prošle godine već razvili bogatu, zaobljenu krošnju koja privlači pozornost u svakom vrtu, prenosi The Mirror. Flamingo vrba pokazuje da za efektan vrt nije potrebno potrošiti mnogo novca niti imati veliko dvorište. Zahvaljujući atraktivnom ružičastom lišću, brzom rastu i mogućnosti uzgoja u posudama, ova ukrasna vrsta mogla bi postati jedan od najzanimljivijih dodataka vrtovima i terasama ovog ljeta.