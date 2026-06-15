Zašto kažemo da je netko 'pijan kao majka'? Izraz koriste svi, ali rijetki znaju kako je nastao

Hrvatski jezik obiluje živopisnim frazemima, no usporedba “pijan kao majka” ističe se svojom naizgled potpunom apsurdnošću. U kulturi gdje je majka tradicionalno simbol brige i trezvenosti, zašto bi upravo ona postala mjerilo za stanje teškog, obeznanjenog pijanstva? Iza ove uzrečice krije se, međutim, bizarna povijesna istina iz vremena bez moderne medicine. Da bismo razumjeli kako je majka postala sinonim za pijanstvo, moramo se vratiti stoljećima unazad, u doba prije epiduralne anestezije i bolnica, kada su se žene porađale kod kuće u teškim uvjetima, a porođaj je bio dugotrajan i obilježen neizdrživim bolovima. Jedino dostupno sredstvo za olakšanje muka bio je alkohol.

Kada bi trudovi postali presnažni, a proces se odužio, babice su morale pronaći način da rodilji olakšaju patnju. Bez medicinskih sredstava, jedino što je moglo poslužiti kao učinkovit anestetik bila su žestoka alkoholna pića. Prema narodnoj predaji, trudnicama se namjerno davala znatna količina jake rakije ili vina. Cilj nije bio nazdraviti, već doslovno omamiti ženu do te mjere da bolovi utrnu, a njezino se tijelo opusti kako bi se porod ubrzao. Budući da su porodi znali trajati satima, rodilja bi do kraja procesa često bila u stanju teškog pijanstva. Kao piše Blic, stariji zapisi čak bilježe da su se i djeca rađala omamljena, jer je alkohol preko krvotoka stizao do njih. Tako je prizor majke koja je, nakon što je donijela novi život na svijet, bila potpuno pijana postao uobičajen i urezao se u kolektivno pamćenje.

Napretkom medicine ovaj je okrutni običaj postupno nestao. Porođaj se preselio u bolnice, a ublažavanje bolova postalo je standard. Iako je praksa zaboravljena, izraz je preživio, a njegov izvorni, doslovni kontekst pao je u zaborav. Frazem je prešao u ono što lingvisti nazivaju pasivnim frazeološkim slojem. Ostala je samo snažna slika osobe koja je toliko pijana da je posve izvan kontrole, baš kao što su to nekada bile žene tijekom porođaja. Izraz je tako postao općeprihvaćena metafora za krajnji stupanj pijanstva, odvojen od svoje tragične pozadine.

Iako je priča o porođajnim mukama najraširenije tumačenje, postoji i alternativna teorija koja porijeklo fraze vidi u drevnim vjerovanjima. Prema tom tumačenju, izraz je skraćeni oblik sintagme “pijan kao majka zemlja”. Prema tom vjerovanju, Zemlja kao majka svega živoga mora biti obilno natopljena kišom da bi bila plodna. U tom kontekstu, pridjev “pijan” ne odnosi se na alkohol, već na natopljenost vodom. Analogija je stoga jasna: kao što je zemlja “pijana” od kiše, tako je i čovjek “pijan” od alkohola.

Fenomen pijanstva iznjedrio je cijeli niz poredbenih frazema u hrvatskom jeziku. Uz “majku”, često se koriste usporedbe s predmetima koji asociraju na nestabilnost i padanje, poput “pijan kao letva”, “pijan kao sjekira” ili “pijan kao drvo”. Tu su i usporedbe sa spremnicima za tekućinu (“pijan kao bačva”) ili bićima koja mnogo piju (“pijan kao deva”, “smuk”).