Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
zdravlje u sjemenci

Zaboravljeno 'tekuće zlato': Jedna namirnica snižava tlak bolje od nekih lijekova

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
15.06.2026.
u 12:30

Visoki krvni tlak globalna je zdravstvena kriza, no znanost potvrđuje da rješenje može biti iznenađujuće jednostavno i dostupno. Mljevene sjemenke lana pokazale su se kao iznimno moćan saveznik u borbi za zdravlje srca i krvnih žila.

U svijetu u kojem se za regulaciju krvnog tlaka oslanjamo na farmaceutske pripravke, rezultati jedne opsežne kliničke studije odjeknuli su poput revolucije. Šestomjesečno istraživanje provedeno na pacijentima s perifernom arterijskom bolešću, od kojih je većina imala hipertenziju, pokazalo je da dnevna konzumacija svega 30 grama mljevenih lanenih sjemenki dovodi do impresivnog smanjenja krvnog tlaka. Zabilježen je pad sistoličkog (gornjeg) tlaka za prosječno 10 mmHg te dijastoličkog (donjeg) za 7 mmHg. Znanstvenici su istaknuli da je ovakav učinak snažniji od onoga koji se u prosjeku postiže standardnim dozama mnogih lijekova za hipertenziju. Ovaj nalaz stavlja lan u središte pozornosti kao moćnu nutritivnu strategiju koja može značajno doprinijeti kardiovaskularnom zdravlju, nudeći prirodnu i učinkovitu potporu konvencionalnom liječenju.

Tajna izvanrednog djelovanja lana krije se u njegovom jedinstvenom biokemijskom sastavu, prvenstveno u alfa-linolenskoj kiselini (ALA), esencijalnoj omega-3 masnoj kiselini koje su sjemenke lana najbogatiji biljni izvor. Detaljne analize otkrile su fascinantan mehanizam kojim ALA ostvaruje svoj učinak. Naime, ova masna kiselina u organizmu inhibira djelovanje enzima poznatog kao topiva epoksid hidrolaza (sEH). Ovaj enzim inače razgrađuje spojeve koji potiču širenje krvnih žila. Inhibicijom sEH enzima, ALA posredno povećava koncentraciju oksilipina koji opuštaju stijenke arterija, poboljšavaju njihovu elastičnost i tako izravno dovode do smanjenja krvnog tlaka. Radi se o preciznom biokemijskom putu koji potvrđuje da se iza narodne mudrosti o ljekovitosti lana krije čvrsta znanstvena podloga.

Ipak, kada je riječ o cjelokupnom zdravlju krvožilnog sustava, važno je razlikovati djelovanje cjelovitih, odnosno mljevenih sjemenki, od samog lanenog ulja. Dok je ulje izvanredan koncentrat alfa-linolenske kiseline i time primarno cilja na snižavanje krvnog tlaka i protuupalno djelovanje, za borbu protiv povišenog "lošeg" LDL kolesterola ključne su upravo mljevene sjemenke.

Meta-analize brojnih studija potvrdile su da ulje lana nema značajan učinak na smanjenje LDL kolesterola. Taj posao obavljaju druge dvije komponente prisutne u cjelovitoj sjemenki: lignani i topiva vlakna. Lignani su moćni antioksidansi koji sprječavaju oksidaciju LDL čestica, proces koji je ključan u stvaranju aterosklerotskih plakova, dok topiva vlakna u probavnom sustavu na sebe vežu žučne kiseline i kolesterol, sprječavajući njihovu apsorpciju u krvotok.

S obzirom na sve navedeno, optimalan pristup za kardiovaskularno zdravlje podrazumijeva integraciju mljevenih lanenih sjemenki u svakodnevnu prehranu. Mljevenje je ključno jer ljudski probavni sustav ne može razgraditi čvrstu ovojnicu cjelovite sjemenke, čime bi njezini najvrjedniji sastojci ostali neiskorišteni. Korištenjem mljevenog lana osigurava se sinergijski učinak svih bioaktivnih komponenti: alfa-linolenske kiseline za regulaciju tlaka i upala, te lignana i vlakana za kontrolu kolesterola i potporu zdravlju probave.

Studije sugeriraju da je za postizanje najboljih rezultata potrebna dosljednost, pri čemu se najznačajniji učinci bilježe nakon redovite konzumacije u trajanju od dvanaest ili više tjedana. Uključivanjem ove skromne, ali nevjerojatno moćne namirnice u prehranu, činimo značajan korak prema prirodnom očuvanju zdravlja srca i čistoći naših krvnih žila, potvrđujući da je lan s pravom zaslužio svoje mjesto među najcjenjenijim darovima prirode. Ovi podaci pružaju važne mehaničke informacije koje djelomično objašnjavaju snažno antihipertenzivno djelovanje dijetalnog lana. 

Imate visok tlak? Ovih 12 namirnica može vam pomoći sniziti ga na prirodan način
1/14
Ključne riječi
ulje od lana lan visoki tlak tlak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!