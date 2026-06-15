Zaboravljeno 'tekuće zlato': Jedna namirnica snižava tlak bolje od nekih lijekova

U svijetu u kojem se za regulaciju krvnog tlaka oslanjamo na farmaceutske pripravke, rezultati jedne opsežne kliničke studije odjeknuli su poput revolucije. Šestomjesečno istraživanje provedeno na pacijentima s perifernom arterijskom bolešću, od kojih je većina imala hipertenziju, pokazalo je da dnevna konzumacija svega 30 grama mljevenih lanenih sjemenki dovodi do impresivnog smanjenja krvnog tlaka. Zabilježen je pad sistoličkog (gornjeg) tlaka za prosječno 10 mmHg te dijastoličkog (donjeg) za 7 mmHg. Znanstvenici su istaknuli da je ovakav učinak snažniji od onoga koji se u prosjeku postiže standardnim dozama mnogih lijekova za hipertenziju. Ovaj nalaz stavlja lan u središte pozornosti kao moćnu nutritivnu strategiju koja može značajno doprinijeti kardiovaskularnom zdravlju, nudeći prirodnu i učinkovitu potporu konvencionalnom liječenju.

Tajna izvanrednog djelovanja lana krije se u njegovom jedinstvenom biokemijskom sastavu, prvenstveno u alfa-linolenskoj kiselini (ALA), esencijalnoj omega-3 masnoj kiselini koje su sjemenke lana najbogatiji biljni izvor. Detaljne analize otkrile su fascinantan mehanizam kojim ALA ostvaruje svoj učinak. Naime, ova masna kiselina u organizmu inhibira djelovanje enzima poznatog kao topiva epoksid hidrolaza (sEH). Ovaj enzim inače razgrađuje spojeve koji potiču širenje krvnih žila. Inhibicijom sEH enzima, ALA posredno povećava koncentraciju oksilipina koji opuštaju stijenke arterija, poboljšavaju njihovu elastičnost i tako izravno dovode do smanjenja krvnog tlaka. Radi se o preciznom biokemijskom putu koji potvrđuje da se iza narodne mudrosti o ljekovitosti lana krije čvrsta znanstvena podloga.

Ipak, kada je riječ o cjelokupnom zdravlju krvožilnog sustava, važno je razlikovati djelovanje cjelovitih, odnosno mljevenih sjemenki, od samog lanenog ulja. Dok je ulje izvanredan koncentrat alfa-linolenske kiseline i time primarno cilja na snižavanje krvnog tlaka i protuupalno djelovanje, za borbu protiv povišenog "lošeg" LDL kolesterola ključne su upravo mljevene sjemenke.

Meta-analize brojnih studija potvrdile su da ulje lana nema značajan učinak na smanjenje LDL kolesterola. Taj posao obavljaju druge dvije komponente prisutne u cjelovitoj sjemenki: lignani i topiva vlakna. Lignani su moćni antioksidansi koji sprječavaju oksidaciju LDL čestica, proces koji je ključan u stvaranju aterosklerotskih plakova, dok topiva vlakna u probavnom sustavu na sebe vežu žučne kiseline i kolesterol, sprječavajući njihovu apsorpciju u krvotok.

S obzirom na sve navedeno, optimalan pristup za kardiovaskularno zdravlje podrazumijeva integraciju mljevenih lanenih sjemenki u svakodnevnu prehranu. Mljevenje je ključno jer ljudski probavni sustav ne može razgraditi čvrstu ovojnicu cjelovite sjemenke, čime bi njezini najvrjedniji sastojci ostali neiskorišteni. Korištenjem mljevenog lana osigurava se sinergijski učinak svih bioaktivnih komponenti: alfa-linolenske kiseline za regulaciju tlaka i upala, te lignana i vlakana za kontrolu kolesterola i potporu zdravlju probave.

Studije sugeriraju da je za postizanje najboljih rezultata potrebna dosljednost, pri čemu se najznačajniji učinci bilježe nakon redovite konzumacije u trajanju od dvanaest ili više tjedana. Uključivanjem ove skromne, ali nevjerojatno moćne namirnice u prehranu, činimo značajan korak prema prirodnom očuvanju zdravlja srca i čistoći naših krvnih žila, potvrđujući da je lan s pravom zaslužio svoje mjesto među najcjenjenijim darovima prirode. Ovi podaci pružaju važne mehaničke informacije koje djelomično objašnjavaju snažno antihipertenzivno djelovanje dijetalnog lana.