U gastronomskoj ponudi uživala i Naomi Campbell

Na Pulu doslovno naslonjena, a od Medulina udaljena nekih dvanaest kilometara, Pješčana uvala odlukom naroda priklonila se udaljenijoj destinaciji, i to zbog poreza koji je za jedan posto bio niži u općini nego u gradu. Riječ je o relativno mladom naselju čija je izgradnja započela u šezdesetim godinama prošlog stoljeća koje je trebalo u prvom redu do mora imati prizemnice, a sa svakim od ukupno četiri reda visina kuća se trebala povećavati, do dvokatnica.

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Nekad Fićo, danas ni Nevera

Tako je bilo zamišljeno, no ispred prizemnica danas su prave male zgrade okupirale prvi red, s apartmanima za najam po cijeni od sto eura na više, kuće su "dobile" katove, a gradnja ni danas nije stala pa je problem parkinga popriličan. U tim počecima, kada se vjerovalo kako će ovo biti vikendaško naselje, parcela u Pješčanoj uvali stajala je kao i Fićo, danas ju ne možeš kupiti ni po cijeni Rimčeve Nevere. Iako bi se zbog imena dalo pretpostaviti kako mjesto obiluje pješčanim plažama, pijesak je izvađen i više ga nema. Nema ni bazge zbog koje su ovaj predio stari nazivali Šambucea, iz podmorja su nestale i periske. No dobra je vijest ta da je urbanizacija potjerala i zmije. Samo naselje je sada multikulturalno pa tu uz ponekog vikendaša iz Pule i okolice među vlasnicima nekretnina ima i Ukrajinaca i Rusa, Mađara, Čeha, Slovenaca...

Diana Dropulić pak kaže da je u mjestu od šestotinjak duša sad već 1500 gostiju Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

– Kad smo mi ovamo došli 1972., u mjestu nije bilo ni struje ni vode ni ceste – kaže ugostitelj Aldo Peruško, vlasnik renomiranog restorana Lanterna, otvorenog još 1983., gdje možete iz akvarija odabrati koji će se jastog, hlap ili rakovica naći na vašem tanjuru. Uz restoran je i enoteka s tapasima.

Lanterna se nalazi u petom od ukupno 10 ogranaka, koliko ih Pješčana uvala ima, a koji su ujedno i nazivi ulica. Naravno, nisu poredani tako da su s jedne strane parni, a s druge neparni brojevi, već s obje strane ima "uljeza".

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

– Mali je problem pronaći neki od ogranaka s pomoću Google mapa jer su tamo ukucani novi nazivi ulica koji nikada nisu zaživjeli – kaže Božo Simović čiji je 83 godini stari oldtimer Fiat Topolino najstariji "stanovnik" mjesta, na što je njegov vlasnik iznimno ponosan pa će vam ga rado pokazati i izvući iz garaže.

Ono što svakako vrijedi vidjeti u Pješčanoj uvali je i moderna crkva sv. Nikole putnika koja izgleda poput velikog broda, a koju je osvijetlio svjetski poznati dizajner svjetla Dean Skira. Razlog za posjet je svakako i kvalitetna gastronomska ponuda u kojoj su uživali i Naomi Campbell te John Malkovich u inovativnom Valsabbionu, danas boutique hotelu ponad mora. A sa svjetski poznatim starim rimskim kamenolom Cave Romane iz kojeg je vađen kamen za izgradnju pulske arene, a danas je unikatna pozornica za brojna događanja, mjesto je povezano četiri kilometra dugom šetnicom.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Stižu Amelie Lens i Laibach

– Pješčana uvala ima šestotinjak stanovnika, primarno je obiteljska destinacija, a trenutačno ovdje uživa 1500 gostiju – kaže Diana Dropulić iz Turističke zajednice općine Medulin čija će rivijera tijekom cijeloga ljeta obilovati brojnim zanimljivim događanjima, od nastupa belgijske techno DJ-ice Amelie Lens, koncerta Laibacha do noći Pješčane uvale.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 8 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 9 Sadržaji za djecu 8 Događanja 8 Opskrbljenost 9 Autohtonost 8 Opći dojam 8 Ukupno 85