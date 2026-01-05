Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
OBITELJSKI RESET

Zimski praznici bez 'zombija' pred ekranima: Pedijatrica otkriva kako postaviti granice i djeci i sebi

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
05.01.2026.
u 15:30

Upravo za vrijeme praznika, kada rutina popusti, a slobodnog vremena ima napretek, mobiteli, tableti i televizori lako postanu 'najlakša' opcija

Pred školarcima je još tjedan dana praznika koji, uz putovanja i obiteljska druženja, za mnoge podrazumijevaju i duge dane bez jasnih pravila. Pritom mnogi roditelji nailaze na isti problem: kako tijekom blagdana držati dječje vrijeme pred ekranima pod kontrolom. Upravo u tom razdoblju, kad rutina popusti, a slobodnog vremena ima napretek, mobiteli, tableti i televizori lako postanu 'najlakša' opcija. No, stručnjaci upozoravaju da pretjerivanje može doći s cijenom, pogotovo kod djece i tinejdžera. Pedijatrica Barbara Christakis za People je otkrila niz savjeta kako se snaći u prazničnom kaosu.

Christakis prvo naglašava ono što većina roditelja osjeća: ekrani su dio svakodnevice i neće nestati. Po njezinim riječima, potpuno izbjegavanje ekrana kroz djetetov život gotovo je nemoguće i to ne treba doživljavati kao roditeljski neuspjeh. Ipak, ističe da je problem kada korištenje postane pretjerano. Kao jednu od povezanih posljedica navodi slabiju 'izvršnu funkciju', odnosno sposobnost rješavanja problema i kritičkog razmišljanja.

Pedijatrica dodaje i da se s većom količinom vremena pred ekranima često pojavljuje više poteškoća u kontroliranju emocija. To se može manifestirati agresivnijim ili disruptivnim ponašanjem, odnosno češćim 'ispadima' i težim smirivanjem emocija. Ističe i povezanost pretjeranog korištenja ekrana s višim stopama anksioznosti i depresije kod odraslih i djece. Naglašava, međutim, da to nije dokaz izravne uzročno-posljedične veze, nego povezanost koja ima smisla, primjerice zbog manje stvarnog, osobnog kontakta među ljudima.

Još jedan problem, kaže Christakis, već je svima dobro poznat: ekrani prije spavanja. Prema njezinim riječima, vrijeme pred ekranima u večernjim satima remeti san jer 'izbacuje' tijelo iz prirodnog unutarnjeg ritma. Zbog svega toga mnogi roditelji u blagdanskim danima požele postaviti jasnije granice, a Christakis nudi nekoliko praktičnih prijedloga kako to napraviti bez svađe koja traje dulje od praznika.

Njezin prvi savjet je da se prioriteti daju smislenim interakcijama i obiteljskom vremenu. Predlaže planiranje trenutaka bez ekrana, bilo da je riječ o posebnom događaju ili večeri kod kuće, na kauču, ali uz stvarnu igru, razgovor ili zajedničku aktivnost. Ključno je, naglašava, da pravilo 'bez ekrana' ne vrijedi samo za djecu nego i za roditelje jer je upravo vlastiti mobitel mnogima najteže ostaviti po strani. Christakis preporučuje i da se postave ograničenja te da se naprave pravila. Kao svoj tipični okvir navodi nimalo vremena pred ekranima za djecu mlađu od dvije godine, a nakon toga vrlo ograničeno korištenje, do najviše jednog sata dnevno. No, čak i kad se dogodi da dijete tijekom praznika provede više vremena pred ekranom nego inače, nije sve sadržajno jednako. Manje potencijalno štetnim smatra sporije, mirnije i edukativne programe te ističe da je zajedničko gledanje s obitelji bolje od situacije u kojoj dijete gleda samo.

Spremite se za šok: Horoskop za 2026. donosi 'veliki reset'! Jedan datum mijenja sve, a evo što čeka vaš znak
1/14

A što kada roditelji osjete da je situacija 'izmakla kontroli'? Christakis tada predlaže ono što naziva potpunim obiteljskim resetom vremena pred ekranima. Savjetuje da se roditelji i svi uključeni u odgoj prvo međusobno dogovore i naprave plan promjene. Taj plan, kaže, treba jasno definirati koliko je 'screen timea' dopušteno, kada je dopušteno i kada je strogo zabranjeno, a zatim sve to treba objasniti djeci. Najvažniji dio, naglašava, jest dosljednost: kad se jednom postave pravila, treba ih se i držati.

Na kraju, pedijatrica podsjeća i na drugu stvarnost, a to je pritisak da budemo 'savršeni' roditelji. Prema njezinom iskustvu, savršeno roditeljstvo ne postoji pa savjetuje umjerenost, jasna pravila i malo više nježnosti prema sebi kad stvari ne ispadnu idealno. Drugim riječima, cilj nije kuća bez ekrana, nego obitelj koja zna gdje je granica i koja će se uspije povezati tijekom praznika.

Loše za zdravlje: Ove namirnice prije kuhanja nikada ne biste trebali prati!
Ključne riječi
djeca odgoj obitelj ovisnost mobiteli ekrani

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!